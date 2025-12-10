Todas las veces que se han enfrentado Toluca y Tigres en Liguilla de cara a la final del Torneo de Apertura 2025
El jueves 11 de diciembre arranca la final de la Liga MX con el juego de ida entre Tigres y Toluca.
Desde la aparición de los torneos cortos, Toluca y Tigres se han enfrentado en instancias de liguilla en cinco oportunidades previas —cuartos de final, semifinales o repechaje— antes del cruce definitorio del Apertura 2025.
Veces que se han enfrentado Tigres vs Toluca
Temporada (fase) Resultado / Enfrentamiento
- Apertura 2014 (Semifinales): 0-0 ambos partidos → Tigres avanza por mejor posición en la tabla
- Apertura 2015 (Semifinales): Tigres 0-0 Toluca / Toluca 0-2 Tigres → Global 2-0 a favor de Tigres
- Guardianes 2020 (Repechaje): Tigres 2-1 Toluca — partido único → Tigres avanza
- Clausura 2023 (Cuartos de Final): Tigres 4-1 Toluca / Toluca 3-1 Tigres → Global 5-4 a favor de Tigres
- Clausura 2025 (Semifinales): Tigres 1-1 Toluca / Toluca 3-0 Tigres → Global 4-1 a favor de Toluca
Un dominio claro
De las cinco veces que se enfrentaron en fases decisivas, Tigres avanzó en cuatro de ellas, consolidando una clara "paternidad" sobre Toluca en eliminación directa.
Solo en el más reciente capítulo, durante la semifinal del Clausura 2025, los "Diablos Rojos" lograron romper la racha de Tigres, imponiéndose con autoridad 4-1 global.
Hasta antes de este último episodio, Toluca no había logrado eliminar a Tigres en liguilla, una estadística que le daba ventaja psicológica al equipo regiomontano.
Final inédita
El duelo del Apertura 2025 representa la primera vez en la historia de los torneos cortos que Toluca y Tigres se enfrentarán en una final directa por el título. ¿Qué esperar?
- A favor de Tigres: la experiencia, la superioridad histórica en eliminatorias directas, y una serie de éxitos contundentes en cuartos, semifinales y repechajes.
- A favor de Toluca: la motivación renovada tras romper la dinámica negativa en la semifinal más reciente, y la posibilidad de buscar un título que les permitiría culminar un cambio de tendencia.
