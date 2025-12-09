inklusion.png Sitio accesible
Desde $500 pesos: FMF lanza precios de los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

¡Cristiano Ronaldo vendrá a México! Los boletos del amistoso de México vs Portugal saldrán a la venta muy pronto y te contamos los detalles

Boletos del México vs Portugal
Boletos del México vs Portugal|Getty
Deportes
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El 2026 tendrá un partido inolvidable para la selección mexicana y no hablamos de la Copa del Mundo. Tendremos un partido amistoso de México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y ya conocemos el precio oficial de los boletos.

Será un partido de preparación para el 'Tricolor' el próximo viernes 28 de marzo y, a diferencia de ocasiones anteriores, la venta de boletos será a través de la plataforma de Fanki, en lugar de Ticketmaster.

Precios del México vs Portugal en el Estadio Azteca

En esta ocasión, el precio de los boletos va a ir desde los $500 hasta los $9000 pesos mexicanos, según la zona, esto sin considerar los cargos por servicio de la plataforma. La lista oficial de precios es:

Zonas ALTO:

  • $500 / Alto Lateral UF
  • $1500 / Alto Norte
  • $500 / Alto Norte UF
  • $1500 / Alto Sur 
  • $500 / Alto Sur UF
  • $2500 / Alto Lateral 

Zonas 300:

  • $5000 / Lateral 300 B
  • $1750 / Cabecera 300
  • $1500 / Preferente 300 
  • $5000 / Lateral 300 A

Zonas especiales:

  • $1750 / Zona para personas con discapacidad

Zonas 100 y 200:

  • $4000 / Lateral 100
  • $3800 / Norte 100
  • $3800 / Sur 100
  • $5000 / Platea 200

Premium y Palcos

  • $8000 / Sierra Porch 
  • $6000 / Palcos Club
  • $9000 / Premium A Chairman
  • $6500 / Premium A Corner
  • $8000 / Premium A Locker
  • $8000 / Premium B Locker
  • $8000 / Premium A Super Seat
  • $8000 / Premium B Super Seat 
  • $8000 / Premium A Tunnel 
Mapa de boletos del Estadio Azteca
Mapa de boletos del Estadio Azteca|Fanki

Fechas y cómo comprar boletos para el México vs Portugal

La lucha por los boletos será muy grande. La preventa exclusiva será con tarjetas Banorte del 10 al 12 de diciembre, a través de la plataforma de Fanki. Recuerda que antes de comprar deberás registrarte.

  • Venta general el 13 de diciembre
  • Ingresar a: Fanki.com.mx  
  • Iniciar sesión
  • Aceptar términos y condiciones
  • Ingresar a la compra 

La tarea no será sencilla, pero se espera un lleno total en la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo, en el partido de México vs Portugal, como preparación para el Mundial de 2026.

