¡Partidos de Halloween! Fecha y hora de todos los partidos de la semana 9 de la NFL 2025

¡Los partidos de la semana 9 de la NFL son aterradores! Si todavía no tienes plan para Halloween, te contamos los detalles de la jornada 

NFL partidos de la semana 9 de la temporada 2025
Reuters
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Llegamos a la mitad de temporada en la NFL y los partidos de la semana 9 nos tienen un espectáculo asegurado, el cual podrán disfrutar millones de personas durante este fin de semana de Halloween.

Sí, ni siquiera por ser domingo 2 de noviembre la acción de la NFL va a descansar, por lo que tendremos un día lleno de emparrillado en donde disfrutaremos de algunos partidos de calibre de Super Bowl.

Partidos de la semana 9 de la NFL

Como es tradición , las acciones comenzarán con el partido del jueves por la noche y terminarán el lunes, con algunos encuentros en horario estelar por los que no podemos esperar.

Jueves 30 de octubre:

  • Baltimore Ravens vs Miami Dolphines / 6:15 pm / Fox Sports

Domingo 2 de noviembre:

  • Chicago Bears vs Cincinnati Bengals / 12:00 pm 
  • Minnesota Vikings vs Detroit Lions / 12:00 pm / Fox Sports 
  • Carolina Panthers vs Green Bay Packers / 12:00 pm 
  • Denver Broncos vs Texas / 12:00 pm 
  • Atlanta Falcons vs New England Patriots / 12:00 pm
  • San Francisco 49ers vs New York Giants / 12:00 pm 
  • Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers /  12:00 pm / Fox Sports
  • LA Chargers vs Tennesse Titans / 12:00 pm
  • New Orleans Saints vs LA Rams / 3:05 pm / Fox Sports
  • Jacksonville Jaguars vs Raiders / 3:05 pm / Fox Sports
  • Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills / 3:25 pm 
  • Seattle Seahawks vs Washington / 7:20 pm / ESPN 

Lunes 3 de noviembre:

  • Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys / 7:15 pm / ESPN

Es así que tenemos un calendario lleno de grandes partidos que nadie querrá perderse este fin de semana. Sin mencionar que algunos resultados serán clave para poder determinar a los equipos que tendremos en los playoffs y en la ronda de comodines.

NFL
