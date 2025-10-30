¡Partidos de Halloween! Fecha y hora de todos los partidos de la semana 9 de la NFL 2025

Llegamos a la mitad de temporada en la NFL y los partidos de la semana 9 nos tienen un espectáculo asegurado, el cual podrán disfrutar millones de personas durante este fin de semana de Halloween.

Sí, ni siquiera por ser domingo 2 de noviembre la acción de la NFL va a descansar, por lo que tendremos un día lleno de emparrillado en donde disfrutaremos de algunos partidos de calibre de Super Bowl.

Partidos de la semana 9 de la NFL

Como es tradición , las acciones comenzarán con el partido del jueves por la noche y terminarán el lunes, con algunos encuentros en horario estelar por los que no podemos esperar.

Jueves 30 de octubre:



Baltimore Ravens vs Miami Dolphines / 6:15 pm / Fox Sports

Domingo 2 de noviembre:



Chicago Bears vs Cincinnati Bengals / 12:00 pm

Minnesota Vikings vs Detroit Lions / 12:00 pm / Fox Sports

Carolina Panthers vs Green Bay Packers / 12:00 pm

Denver Broncos vs Texas / 12:00 pm

Atlanta Falcons vs New England Patriots / 12:00 pm

San Francisco 49ers vs New York Giants / 12:00 pm

Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers / 12:00 pm / Fox Sports

LA Chargers vs Tennesse Titans / 12:00 pm

New Orleans Saints vs LA Rams / 3:05 pm / Fox Sports

Jacksonville Jaguars vs Raiders / 3:05 pm / Fox Sports

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills / 3:25 pm

Seattle Seahawks vs Washington / 7:20 pm / ESPN

Lunes 3 de noviembre:



Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys / 7:15 pm / ESPN

Es así que tenemos un calendario lleno de grandes partidos que nadie querrá perderse este fin de semana. Sin mencionar que algunos resultados serán clave para poder determinar a los equipos que tendremos en los playoffs y en la ronda de comodines.

