¡Es hoy! Pole, horario y todo lo que debes de saber de la carrera del GP México 2025

El piloto británico Lando Norris dio un paso firme en el Autódromo Hermanos Rodríguez al conquistar la pole position del Gran Premio de México 2025 y largará primero en la carrera de este domingo 26 de octubre.

Con un tiempo de 1:15.586, el corredor de McLaren superó por apenas 262 milésimas a Charles Leclerc (Ferrari) y por 352 milésimas a Lewis Hamilton (Mercedes).

Domingo de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La acción culminará este domingo 26 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), cuando los monoplazas tomen la salida para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 .

El programa del fin de semana incluyó tres prácticas libres (viernes y sábado) y la clasificación sabatina, que dejó todo listo para un cierre espectacular.

Miles de aficionados ya llenan las gradas del circuito capitalino para disfrutar de la llamada F1ESTA, una de las más esperadas del calendario.

Así saldrán los pilotos

George Russell partirá desde la segunda fila tras quedar cuarto, mientras que Max Verstappen saldrá sexto, lejos de la posición que esperaba, pero aún con posibilidades de remontar y buscar su sexta victoria en México.

Oscar Piastri, compañero de Norris, arrancará séptimo, seguido de Andrea Kimi Antonelli y Carlos Sainz Jr., quien cayó en la parrilla por una penalización de cinco puestos.

El top 10 lo completan Isack Hadjar y Oliver Bearman, aunque el japonés Yuki Tsunoda ascendió al décimo lugar tras el castigo impuesto al piloto de Williams.

Así llega la clasificación del campeonato

Antes de la carrera, el campeonato de pilotos mantiene una pelea cerrada entre los dos McLaren:



Oscar Piastri – 346 puntos

– 346 puntos Lando Norris – 332 puntos

– 332 puntos Max Verstappen

George Russell – 252 puntos

– 252 puntos Charles Leclerc – 192 puntos

El GP de México será clave para Verstappen, quien buscará recortar distancias y mantener vivas sus aspiraciones por el título.

