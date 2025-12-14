¿Se acabó la dinastía? Kansas City Chiefs queda fuera de Playoffs por primera vez en 11 años

La NFL ha cambiado drásticamente este 2025 y un ejemplo muy claro de ello es la crisis que viven los Kansas City Chiefs. Un equipo que nos acostumbró a pelear por el Super Bowl cada año, siendo el rival a vencer en la Conferencia Americana, y que ahora, ha quedado fuera de los Playoffs a falta de tres semanas por jugar.

Sí, la derrota de los Chiefs ante Los Ángeles Chargers en la semana 15 fue el último clavo en su ataúd en la temporada 2025. Perdieron ante un rival de división y sentenciaron un récord perdedor de 6-8, que los deja matemáticamente eliminados de cualquier posibilidad de jugar postemporada este año.

Kansas City Chiefs, eliminados de Playoffs luego de 11 años

Durante más de una década nos acostumbramos a ver a Kansas City en la ronda de Playoffs y en la mayoría de esos años eran favoritos para ganar su conferencia. De hecho, durante este tiempo, llegaron cinco veces al Super Bowl (ganaron 3, en 2019, 2022 y 2023; y perdieron 2, en 2020 y 2024).

Fueron 6 años seguidos de ver a los Chiefs en la final de conferencia, en los cuales ganaron 5 veces. Sin mencionar que también fueron monarcas de su división de manera consecutiva durante 9 años (de 2016 a 2024). Un pequeño resumen de su dominio en los últimos años es:



Ganadores del Super Bowl : 3 (2019, 2022 y 2023)

Campeones de conferencia : 5 (2019, 2020, 2022, 2023, 2024)

La caída de Kansas City Chiefs

La derrota de los Chiefs en el Super Bowl LIX ante Philadelphia Eagles marcó el inicio de una crisis en la franquicia. Perdieron 40-22 y desde entonces no pudieron enmendar el camino. Los rumores apuntan a una crisis interna, problemas de ego en el vestidor y varias despedidas para el 2026.

Por lo pronto, este 2025 han perdido el dominio que tenían en la división Oeste de la Conferencia Americana y fueron ampliamente superados por LA Chargers y Denver Broncos.

The Chiefs have been eliminated from playoff contention for the first time since 2014. pic.twitter.com/VW9CdIymTl — ESPN (@espn) December 14, 2025

