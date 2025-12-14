Marco Verde suma cuatro victorias y 0 derrotas desde que es profesional

Marco Alonso Verde venció por decisión unánime a Raphael “Trouble” Igbokwe en Mazatlán.

El combate se extendió a seis rounds , con dominio claro del boxeador mexicano

Fue el cuarto triunfo profesional e invicto de Verde

Julio César Chávez estuvo presente para apoyar a la promesa del boxeo nacional

Verde continuará su carrera profesional tras su histórica plata olímpica en París 2024

