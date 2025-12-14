inklusion.png Sitio accesible
Marco Verde suma cuatro victorias y 0 derrotas desde que es profesional

Marco Verde venció por decisión unánime a Igbokwe en Mazatlán y sumó su cuarto triunfo profesional, consolidándose como promesa del boxeo mexicano.

Deportes

Por: Ximena Ochoa

Marco Alonso Verde venció por decisión unánime a Raphael “Trouble” Igbokwe en Mazatlán.

  • El combate se extendió a seis rounds, con dominio claro del boxeador mexicano
  • Fue el cuarto triunfo profesional e invicto de Verde
  • Julio César Chávez estuvo presente para apoyar a la promesa del boxeo nacional
  • Verde continuará su carrera profesional tras su histórica plata olímpica en París 2024

