Toluca vs Tigres: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX

¡Llegó el día! La gran final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX ya está aquí y promete una noche cargada de intensidad, drama y emociones.

Toluca y Tigres se enfrentan en el partido que coronará al nuevo campeón del futbol mexicano, con un Nemesio Diez que se perfila como escenario de una batalla memorable y ante un resultado inédito en final.

Fecha, hora y dónde ver Toluca vs Tigres EN VIVO

El duelo se disputará este domingo 14 de diciembre, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir el encuentro totalmente en vivo y gratis a través de Azteca Siete, así como en la app y el sitio web de TV Azteca Deportes .

La transmisión contará con el análisis y narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano, es decir, el mejor equipo de analistas del futbol mexicano.

Tigres llega con una ligera ventaja tras ganar el duelo de ida

Los Tigres llegan a la final de vuelta con una ventaja de 1-0 obtenida en el partido de ida, gracias a un gol de Ángel Correa.

El Volcán fue clave en ese primer capítulo y ahora los felinos buscan cerrar la obra como visitantes para conquistar su noveno campeonato de liga.

El camino de Tigres a la final no ha sido sencillo. En cuartos de final, protagonizaron una remontada histórica al darle la vuelta a un 3-0 ante Xolos en el juego de vuelta. Posteriormente, en semifinales, eliminaron a Cruz Azul tras un empate 2-2 en el global.

Toluca va por el bicampeonato en casa

Del otro lado, Toluca , actual campeón del futbol mexicano, tiene la misión clara: remontar para lograr el bicampeonato. La ventaja de cerrar en casa es un factor clave para los Diablos Rojos, que confían en el apoyo de su afición en el Nemesio Diez.

En la Liguilla, Toluca eliminó a Juárez en cuartos de final con un global de 2-1, mientras que en semifinales dejó fuera a Rayados de Monterrey tras empatar 3-3, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general.

