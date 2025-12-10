Tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras la jornada 6 y la derrota del Real Madrid
Solo quedan dos partidos de la fase regular de la Champions League y hay varios equipos que estarán ‘contra la pared’ en la última jornada si quieren clasificar
Ya se jugaron 6 de las 8 jornadas de la primera ronda de la UEFA Champions League y tenemos grandes sorpresas, tanto positivas como negativas. En la fecha más reciente vimos una dolorosa derrota para el Real Madrid, aunque los 'Merengues' todavía tienen altas posibilidades de avanzar directamente a la siguiente ronda.
Gracias al nuevo formato de la Champions League ahora tenemos una enorme tabla general con los 36 equipos participantes, recordando que solo 24 de ellos pueden avanzar a la siguiente ronda. Del 1 al 8 avanzan directo a octavos de final, y del 9 al 24 juegan un repechaje.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras jornada 6
- Arsenal / 18 puntos
- Bayern Múnich / 15 puntos
- PSG / 13 puntos
- Manchester City / 13 puntos
- Atalanta / 13 puntos
- Inter de Milán / 12 puntos
- Real Madrid / 12 puntos
- Atlético de Madrid / 12 puntos
- Liverpool / 12 puntos
- Borussia Dortmund / 11 puntos
- Tottenham / 11 puntos
- Newcastle / 10 puntos
- Chelsea / 10 puntos
- Sporting / 10 puntos
- Barcelona / 10 puntos
- Marsella / 9 puntos
- Juventus / 9 puntos
- Galatasaray / 9 puntos
- Mónaco / 9 puntos
- Bayer Leverkusen / 9 puntos
- PSV / 8 puntos
- Qarabag / 7 puntos
- Napoli / 7 puntos
- Kopenague / 7 puntos
- Benfica / 6 puntos
- Pafos / 6 puntos
- Union Saint / 6 puntos
- Athletic Club / 5 puntos
- Olympiacos / 5 puntos
- Frankfurt / 4 puntos
- Club Brujas / 4 puntos
- Bodo Glimt / 3 puntos
- Slavia Praga / 3 puntos
- Ajax / 3 puntos
- Villarreal / 1 punto
- Kairat / 1 punto
A pesar de su derrota en la última jornada ante el Manchester City, el Real Madrid se encuentra a una victoria de prácticamente asegurar su lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League .
Por otro lado, los equipos que han sido una decepción en lo que va del torneo y podrían quedar eliminados la próxima jornada son el Benfica, el Ajax, el Villarreal y el Frankfurt, aunque otros clubes como el Napoli y el PSV también deben conseguir puntos si no quieren quedarse fuera en la última fecha.
😳 Six wins, one goal conceded.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025
Can anyone stop Arsenal? #UCL pic.twitter.com/5yqnm0sTpU
