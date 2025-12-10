Tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras la jornada 6 y la derrota del Real Madrid

Ya se jugaron 6 de las 8 jornadas de la primera ronda de la UEFA Champions League y tenemos grandes sorpresas, tanto positivas como negativas. En la fecha más reciente vimos una dolorosa derrota para el Real Madrid, aunque los 'Merengues' todavía tienen altas posibilidades de avanzar directamente a la siguiente ronda.

Gracias al nuevo formato de la Champions League ahora tenemos una enorme tabla general con los 36 equipos participantes, recordando que solo 24 de ellos pueden avanzar a la siguiente ronda. Del 1 al 8 avanzan directo a octavos de final, y del 9 al 24 juegan un repechaje.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras jornada 6

Arsenal / 18 puntos Bayern Múnich / 15 puntos PSG / 13 puntos Manchester City / 13 puntos Atalanta / 13 puntos Inter de Milán / 12 puntos Real Madrid / 12 puntos Atlético de Madrid / 12 puntos Liverpool / 12 puntos Borussia Dortmund / 11 puntos Tottenham / 11 puntos Newcastle / 10 puntos Chelsea / 10 puntos Sporting / 10 puntos Barcelona / 10 puntos Marsella / 9 puntos Juventus / 9 puntos Galatasaray / 9 puntos Mónaco / 9 puntos Bayer Leverkusen / 9 puntos PSV / 8 puntos Qarabag / 7 puntos Napoli / 7 puntos Kopenague / 7 puntos Benfica / 6 puntos Pafos / 6 puntos Union Saint / 6 puntos Athletic Club / 5 puntos Olympiacos / 5 puntos Frankfurt / 4 puntos Club Brujas / 4 puntos Bodo Glimt / 3 puntos Slavia Praga / 3 puntos Ajax / 3 puntos Villarreal / 1 punto Kairat / 1 punto

A pesar de su derrota en la última jornada ante el Manchester City, el Real Madrid se encuentra a una victoria de prácticamente asegurar su lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League .

Por otro lado, los equipos que han sido una decepción en lo que va del torneo y podrían quedar eliminados la próxima jornada son el Benfica, el Ajax, el Villarreal y el Frankfurt, aunque otros clubes como el Napoli y el PSV también deben conseguir puntos si no quieren quedarse fuera en la última fecha.

