Tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras la jornada 6 y la derrota del Real Madrid

Solo quedan dos partidos de la fase regular de la Champions League y hay varios equipos que estarán ‘contra la pared’ en la última jornada si quieren clasificar

Champions League: Posiciones
Champions League: Posiciones|Reuters
Deportes

Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Ya se jugaron 6 de las 8 jornadas de la primera ronda de la UEFA Champions League y tenemos grandes sorpresas, tanto positivas como negativas. En la fecha más reciente vimos una dolorosa derrota para el Real Madrid, aunque los 'Merengues' todavía tienen altas posibilidades de avanzar directamente a la siguiente ronda.

Gracias al nuevo formato de la Champions League ahora tenemos una enorme tabla general con los 36 equipos participantes, recordando que solo 24 de ellos pueden avanzar a la siguiente ronda. Del 1 al 8 avanzan directo a octavos de final, y del 9 al 24 juegan un repechaje.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras jornada 6

  1. Arsenal / 18 puntos
  2. Bayern Múnich / 15 puntos
  3. PSG / 13 puntos
  4. Manchester City / 13 puntos
  5. Atalanta / 13 puntos
  6. Inter de Milán / 12 puntos
  7. Real Madrid / 12 puntos
  8. Atlético de Madrid / 12 puntos
  9. Liverpool / 12 puntos
  10. Borussia Dortmund / 11 puntos 
  11. Tottenham / 11 puntos 
  12. Newcastle / 10 puntos 
  13. Chelsea / 10 puntos
  14. Sporting / 10 puntos
  15. Barcelona / 10 puntos
  16. Marsella / 9 puntos
  17. Juventus / 9 puntos
  18. Galatasaray / 9 puntos
  19. Mónaco / 9 puntos
  20. Bayer Leverkusen / 9 puntos
  21. PSV / 8 puntos
  22. Qarabag / 7 puntos
  23. Napoli / 7 puntos
  24. Kopenague / 7 puntos
  25. Benfica / 6 puntos
  26. Pafos / 6 puntos
  27. Union Saint / 6 puntos
  28. Athletic Club / 5 puntos
  29. Olympiacos / 5 puntos
  30. Frankfurt / 4 puntos
  31. Club Brujas / 4 puntos
  32. Bodo Glimt / 3 puntos
  33. Slavia Praga / 3 puntos
  34. Ajax / 3 puntos
  35. Villarreal / 1 punto 
  36. Kairat / 1 punto

A pesar de su derrota en la última jornada ante el Manchester City, el Real Madrid se encuentra a una victoria de prácticamente asegurar su lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League .

Por otro lado, los equipos que han sido una decepción en lo que va del torneo y podrían quedar eliminados la próxima jornada son el Benfica, el Ajax, el Villarreal y el Frankfurt, aunque otros clubes como el Napoli y el PSV también deben conseguir puntos si no quieren quedarse fuera en la última fecha.

Champions League

