¡Enciendan sus motores! Cambios de reglas en la F1 para la temporada 2026, en el regreso de Checo Pérez

La temporada 2026 de la F1 tendrá grandes cambios en algunas reglas y especificaciones de los vehículos, todo en pro de mejorar el espectáculo que vemos sobre la pista y que las carreras sean cada vez más emocionantes.

Hay altas expectativas para la temporada 2026, ya que, además de todos los cambios, también será el año de debut de la escudería de Cadillac, en donde el mexicano Sergio 'Checo' Pérez hará su gran regreso, acompañado de otro histórico como Valtteri Bottas.

Los 10 cambios de reglas en la F1 para el 2026

Desaparece el DRS, llega el "Active Aero". El famoso "DRS" que utilizaban los pilotos en las rectas para adelantar se va; en su lugar, se incorporarán alerones, los cuales servirán para ir más rápido tanto en las curvas como en las rectas;

Autos más pequeños y ligeros. Un objetivo clave será reducir al menos 30 kilos el peso de las monoplazas, que sean 10 centímetros más angostos y 20 centímetros más cortos, para que sean más fáciles de maniobrar;

Combustible sostenible. Los equipos tendrán que correr con combustible creado por dióxido de carbono extraído de desechos o captado del aire, para contribuir con el medio ambiente.

El límite de presupuesto sube a 215 millones. Anteriormente los equipos tenían un límite anual de 135 millones;

Aumento en la pretemporada. En temporadas anteriores los equipos tenían seis días para probar sus autos antes de la temporada, pero ahora ese periodo se extenderá a 11, para que puedan tomar todas las previsiones por los cambios en las monoplazas.

Cambios en los equipos y Grandes Premios:



Cadillac será la escudería número 11. Después de varios años con diez escuderías, la marca norteamericana llegará para cambiar el circuito y apostará todo lo que tiene para quedarse;

Honda se va con Aston Martin. Honda estuvo varios años con Red Bull

Red Bull fabricará con Ford. Con la intención de volver a lo más alto, la escudería de Red Bull apostará por una unión con Ford para tener un motor nunca antes visto.

Se une el Gran Premio de Madrid. Ahora España tendrá dos carreras en la temporada, una en Barcelona y una más que se une en un circuito callejero en Madrid.

Y con esto nos aseguramos una temporada de Fórmula 1 muy diferente para el 2026, donde habrá grandes cambios y, por ende, grandes sorpresas cada fin de semana.

