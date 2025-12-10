Boda de Travis Kelce podría acelerar su retiro después de la temporada 2025 de la NFL
Travis Kelce, estrella de los Chiefs, podría retirarse tras la temporada 2025 NFL para enfocarse en su boda con Taylor Swift. ¿Fin de era en Kansas City?
- El tight end de 36 años, en su 13ª temporada con los Chiefs, no ha renovado su contrato de $34.25M y ha insinuado que 2025 podría ser su última, priorizando una “vida más tranquila” tras la derrota en Super Bowl 59 ante Eagles
- La pareja, comprometida desde agosto 2025, planea una ceremonia lujosa en Ocean House, Rhode Island, para junio 13, 2026, lo que acelera especulaciones sobre su salida del fútbol para dedicarse a la planificación y luna de miel
- El analista predice que Kelce colgará los tacos al fin de 2025 para “pasar más tiempo con Taylor Swift”, citando su engagement y deseo de familia, mientras Chiefs luchan con récord 6-7 y riesgo de playoffs
- Kelce suma 727 yardas y 5 TDs como top-5 en tight ends, pero un drop fatal vs. Texans selló derrota y avivó rumores; Patrick Mahomes alaba su legado, pero el equipo se prepara para su posible ausencia
- Fuentes indican que Kelce busca “salir en la cima” con 3 anillos Super Bowl, enfocándose en hijos con Swift y ventures como podcast New Heights o broadcasting, similar a su hermano Jason tras retiro en 2024
- Tras Super Bowl loss, Kelce repitió “No puedo salir así"; entrena intensamente para un “gran final”, pero boda y paternidad pesan más que otro anillo, según insiders cercanos a la pareja