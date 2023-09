Esta es la joya por la que Brian Lozano de Atlas fue nominado al Premio Puskás 2023, al mejor gol del año de la FIFA

Este viernes 22 de agosto de 2023 la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer a los nominados a la mejor anotación del año para el Premio Puskás 2023 entre los que destaca el gol de Brian “El Huevo” Lozano del Atlas de la Liga MX que competirá por ser el mejor del año futbolístico.

¿Cómo fue el gol de Brian “El Huevo” Lozano nominado al Premio Puskás 2023?

Fue en el minuto 67 del partido Atlas vs América de la jornada 9 del Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX cuando el jugador uruguayo Brian “El Huevo” Lozano prendió el balón desde fuera del área que resguardaba Oscar Jiménez y que se coló al ángulo superior izquierdo en una atentica joya con el que se empataba el partido.

🔴#DEPORTES ⚽ Brian Lozano compartió una imagen en redes sociales donde revela que su gol ante el América por la Jornada 9 del Clausura 2023, sería uno de los nominados al Premio Puskas que otorga la FIFA. Información de @tvarieldep pic.twitter.com/rR30LhaVPX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 21, 2023

Nominados al Premio Puskás 2023

La lista completa de las y los nominados al Premio Puskás 2023 por el mejor gol del año es la siguiente:



Álvaro Barreal

Linda Caicedo

Julio Enciso

Seong-jin Kang

Sam Kerr

Brian Lozano

Guilherme Madruga

Iván Monte

Nuno Santos

Askhat Tagybergen

Beatriz Zaneratto

Aún no se sabe cuándo será la fecha exacta de la entrega del Premio The Best de la FIFA en la que una de las categorías es la del Premio Puskás 2023 y en la que un gol anotado en la cancha del Estadio Jalisco del Atlas de Guadalajara de la Liga MX podría ser la mejor anotación del año.

Se espera que la gala tenga lugar entre enero y febrero del 2024 y las votaciones para premiar a lo mejor del futbol mundial están abiertas desde el 14 de septiembre hasta el viernes 6 de octubre de este año.

