Mark Sanchez, exjugador de la NFL, fue herido en un ataque en Indianápolis

El exmariscal de campo de la NFL y actual comentarista, Mark Sanchez , fue apuñalado en la madrugada del sábado 4 de octubre en el centro de Indianápolis.

Según reportes de TMZ y People, Sánchez, de 38 años, sufrió heridas críticas y fue trasladado de inmediato a un hospital local.

Statement from the Indianapolis Metropolitan Police Department on the situation that resulted in Mark Sanchez being stabbed and hospitalized: pic.twitter.com/uxIQ3AhIDY — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 4, 2025

Estado de salud de Mark Sánchez

Fox Sports, empresa donde trabaja el latino, emitió un comunicado confirmando que Sánchez se encuentra en condición estable y recibiendo atención médica de calidad en la ciudad donde fue el ataque.

La cadena expresó su agradecimiento al equipo médico y pidió respeto por la privacidad del exjugador y su familia durante este tiempo.

¿Qué sucedió con Mark Sanchez?

De acuerdo a reportes de la policía de Indianápolis, alrededor de las 00:30 (tiempo local de EUA) recibieron una llamada desde una calle del centro de la ciudad, ahí reportaron a dos personas heridas, una de ellas era el exjugador de americano .

Aunando a lo anterior, las autoridades reportaron que una de las personas heridas sufrió laceraciones, mientras que la otra tuvo heridas por arma blanca, este último se estima que era Mark.

Hasta el momento, no se conoce el móvil ni la razón del ataque; no obstante, se sabe que Sanchez estaba en la ciudad para narrar el partido entre Colt y Raides en el Lucas Oil Stadium.

Finalmente, para continuar con la investigación, la policía determinó que el caso será presentado en la oficina del fiscal del condado de Marion, en ese momento se conocerá más a fondo del caso.

¿Quién es Mark Sanchez?

Sánchez fue seleccionado en la quinta posición global del draft de 2009 por los New York Jets , equipo con el que alcanzó dos finales consecutivas de la AFC.

Posteriormente, jugó para los Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington, donde se retiró en 2018 tras una exitosa carrera de ocho temporadas.

Tras su retiro, se dedica a la narración deportiva, trabajando con ESPN y Fox Sports.

En mayo de 2023, Sánchez contrajo matrimonio con la actriz Perry Mattfeld en Oaxaca, México. La pareja tiene tres hijos y reside en California.

