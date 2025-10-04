¡Por el boleto! Hora y señal para ver el México vs Marruecos por la última fecha del Mundial Sub 20

¡Todo o nada! Después de los juegos ante los combinados de Brasil y España este sábado 4 de octubre se disputa el México vs Marruecos, cotejo que definirá si la Selección Mexicana liderada por Gilberto Mora avanza a los octavos de final del Mundial Sub 20 de la FIFA que se está disputando en Chile.

Será en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, que estará iniciando el enfrentamiento entre los jugadores aztecas y los africanos, los cuales ya cuentan con su boleto asegurado para la próxima ronda del torneo juvenil internacional tras haber vencido a España y Brasil respectivamente.

Guillermo Martínez, delantero de Pumas, se pierde el resto torneo de Liga MX por lesión [VIDEO] El delantero mexicano sufrió una fractura en el quinto metatarsiano lo cual lo alejará por varias semanas de las canchas; José Juan Macías será el titular.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por dónde ver el México vs Marruecos por el Mundial Sub 20?

El partido México vs Marruecos se podrá ver completamente en vivo a través de las diferentes plataformas de streaming, así como por televisión dentro de toda la República Mexicana.

Será la señal del canal nueve la que estará pasando el compromiso que se disputará en Chile este 4 de octubre, además de que también se podrá ver en directo dentro de la app de streaming conocida como Vix, la cual tiene un costo de 199 pesos mensuales dentro de sus paquetes.

¿Qué necesita México para avanzar a los octavos del Mundial Sub 20?

La Selección Mexicana Sub 20 dirigida por Eduardo Arce está obligada a no perder el cotejo ante Marruecos, pues a pesar de que se encuentran en la segunda posición de su grupo, una victoria de Brasil o España podría enviarlos hasta el tercer lugar y así poner en riesgo su clasificación a octavos.

Sin embargo, con la victoria o empate la Selección Azteca podría asegurar su pase a la siguiente ronda ya sea en segundo lugar de su grupo o bien, como uno de los mejores terceros lugares del Mundial Sub 20 de este 2025.

Resultados de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20

A lo largo de todo este Mundial Sub 20 la Selección Nacional no ha podido ganar ni uno solo de sus partidos, pues cerraron tanto contra Brasil como con España, empataron a dos anotaciones en los 90 minutos de juego.

Es por ello que el México vs Marruecos también podría representar la primera victoria del Tricolor en caso de salir victoriosos del cotejo.

¿Cuándo inician los octavos de final del Mundial Sub 20?

Los octavos de final de este torneo juvenil de la FIFA se llevarán a cabo el 7 y 8 de octubre respectivamente. Hasta el momento las selecciones clasificadas a la siguiente ronda son Japón, Marruecos, Chile, Ucrania, Paraguay, Argentina y Estados Unidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.