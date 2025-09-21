Exjugador de León en Liga MX fue asesinado en Ecuador

Con tan solo 31 años, se ha reportado la muerte del exjugador del Club León , Jonathan ‘Speedy’ González, futbolista ecuatoriano que tuvo paso por algunso equipos del futbol mexicano y después regresó a la liga de su país.

La noticia fue reportada por medios locales y después confirmada por el Club León, quien lamentó el fallecimiento a través de sus redes sociales, con un mensaje de despedida para el jugador, uniéndose a la pena que embarga a la familia y amigos del excompañero.

Muere Jonathan González, exjugador de León

Desde Ecuador señalan que Jonathan fue asesinado; las investigaciones comenzaron, pero se habría tratado de un ataque directo con armas de fuego en su domicilio.

Todavía se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables; asimismo, en el lugar fue herida otra persona y murió poco después; entre las víctimas también aparecen los jugadores Maicol Valencia y Leandro Yépez.

¿Cómo fue la carrera de Jonathan González?

Jonathan se desempeñó como lateral por derecha y siempre destacó por su velocidad, de ahí su apodo “speedy”. Nació el 18 de enero de 1994 y llegó a jugar con la selección nacional ecuatoriana.

Debutó a los 18 años, en el club Independiente del Valle de su país, sin embargo, rápidamente emigró a México y fichó con Leones Negros en el 2015. Tras solo un torneo con ellos, León se interesó en el jugador y lo ficharon como refuerzo.

Sin embargo, su paso en México no fue el más destacado y, tras pasar varios partidos en la banca, se fue al Club Olimpia de Paraguay, para después comenzar con una aventura por varios clubes, en donde no pudo afianzarse por mucho tiempo en ninguno de ellos.

¿Qué fue de Jonathan González tras su paso por el futbol mexicano?

Tras su salida de México , Jonathan perdió reflectores y nunca pudo explotar su potencial como se pretendía. De hecho, estuvo varias temporadas sin equipo y tuvo que optar por ser jugador de segunda división en Ecuador.

Su último equipo fue el “22 de Julio”, con quienes jugó hasta la semana pasada, días antes de su muerte, y con quienes todavía tenía contrato vigente; tras la desafortunada noticia, algunos equipos por los que pasó han compartido sus condolencias en redes.

