Sergio Ramos dice adiós a Rayados

Sergio Ramos se despidió de Rayados y la Liga MX tras la eliminación del Apertura 2025, agradeciendo a club y afición por su etapa en Monterrey.

Deportes
Por: Ximena Ochoa

Sergio Ramos confirmó que no seguirá en Rayados ni en la Liga MX tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025.

  • El defensa español publicó un mensaje de despedida en redes sociales agradeciendo a Monterrey y a la afición.
  • Destacó su orgullo por haber sido capitán de Rayados y disputar el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato.
  • Resumió sus números con el club: 34 partidos, más de 3 mil minutos y 8 goles.
  • Aseguró que se va con nuevas experiencias, amistades y agradecimiento hacia el club, compañeros y la afición.

