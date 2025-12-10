Sergio Ramos dice adiós a Rayados

Sergio Ramos confirmó que no seguirá en Rayados ni en la Liga MX tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025.

El defensa español publicó un mensaje de despedida en redes sociales agradeciendo a Monterrey y a la afición.

agradeciendo a Monterrey y a la afición. Destacó su orgullo por haber sido capitán de Rayados y disputar el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato.

y disputar el en su nuevo formato. Resumió sus números con el club : 34 partidos, más de 3 mil minutos y 8 goles.

: 34 partidos, más de 3 mil minutos y 8 goles. Aseguró que se va con nuevas experiencias, amistades y agradecimiento hacia el club, compañeros y la afición.

