Sergio Ramos dice adiós a Rayados
Sergio Ramos se despidió de Rayados y la Liga MX tras la eliminación del Apertura 2025, agradeciendo a club y afición por su etapa en Monterrey.
Sergio Ramos confirmó que no seguirá en Rayados ni en la Liga MX tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025.
- El defensa español publicó un mensaje de despedida en redes sociales agradeciendo a Monterrey y a la afición.
- Destacó su orgullo por haber sido capitán de Rayados y disputar el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato.
- Resumió sus números con el club: 34 partidos, más de 3 mil minutos y 8 goles.
- Aseguró que se va con nuevas experiencias, amistades y agradecimiento hacia el club, compañeros y la afición.
