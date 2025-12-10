Fanki suspende venta de boletos del México vs Portugal tras detectar bots; anuncian reapertura gradual

La esperada preventa de boletos para el partido entre Selección Mexicana y Selección de Portugal sufrió un inesperado tropiezo la tarde de este miércoles 10 de diciembre.

La organización reveló que, pocos minutos antes de abrir la venta, detectó un “volumen de tráfico malicioso” que comprometía la estabilidad y seguridad de la plataforma.

Por ello, decidieron suspender la venta momentáneamente y deshabilitar la página. Con ello se buscó proteger la integridad del proceso y garantizar que la compra se realice de forma segura y equitativa.

SE SUSPENDIO LA VENTA DE

BOLETOS PARA EL MEXICO VS PORTUGAL. pic.twitter.com/slEKYjf8l5 — david medrano felix (@medranoazteca) December 10, 2025

Información en desarrollo...