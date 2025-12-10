inklusion.png Sitio accesible
Fanki suspende venta de boletos del México vs Portugal tras detectar bots; anuncian reapertura gradual

David Medrano informó que la preventa de México vs Portugal se detuvo por tráfico malicioso; la plataforma Fanki aseguró que se reactivará por etapas para garantizar las compras.

Selección Mexicana
Los boletos del esperado partido de la Selección Mexicana serán vendidos posteriormente|Selección Mexicana | X
Deportes

Escrito por: Ximena Ochoa

La esperada preventa de boletos para el partido entre Selección Mexicana y Selección de Portugal sufrió un inesperado tropiezo la tarde de este miércoles 10 de diciembre.

La organización reveló que, pocos minutos antes de abrir la venta, detectó un “volumen de tráfico malicioso” que comprometía la estabilidad y seguridad de la plataforma.

Por ello, decidieron suspender la venta momentáneamente y deshabilitar la página. Con ello se buscó proteger la integridad del proceso y garantizar que la compra se realice de forma segura y equitativa.

Información en desarrollo...

