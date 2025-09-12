Regresa la Liga MX con el Clásico Nacional, el Pachuca vs Cruz Azul y más; horarios y dónde ver

Después de dos largas semanas sin la “gloriosa” Liga MX por la fecha FIFA en la que participó la Selección Mexicana, regresará la actividad del futbol Azteca con compromisos de alta intensidad como el Mazatlán vs Pumas, Pachuca vs Cruz Azul y el Clásico Nacional, América vs Chivas.

Los enfrentamientos que se vivirán en esta jornada podrían dejar movimientos importantes en la tabla general de la clasificación, la cual al momento se encuentra siendo liderada por los Rayados de Monterrey, el Club América, Cruz Azul y los Tigres de Guido Pizarro.

Johan Vázquez renovó con el Genoa hasta 2028 [VIDEO] El zaguero mexicano es el actual capitán del equipo italiano, además de que se ha consolidado como el defensa central de la Selección Mexicana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo se jugará el resto de la Jornada 8 de la Liga MX?

Más allá de los tres enfrentamientos antes mencionados la Jornada 8 de la Liga MX dejará algunos de los partidos más emocionantes de toda la temporada, pues se miden dos de los clubes que aspiran a la próxima liguilla, así como clubes que están en constante crecimiento.

El resto de la jornada se jugará con el Necaxa vs Juárez, Mazatlán vs Pumas, Pachuca vs Cruz Azul, Atlas vs Santos Laguna, Tigres vs León, Toluca vs Puebla, América vs Chivas, Querétaro vs Monterrey y el Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana.

¿A qué hora y por dónde ver todos los juegos de la Jornada 8 del Apertura 2025?

Los horarios de los partidos con todo y las señales de transmisión son los siguientes:

Necaxa vs Juárez: viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas por Claro Sports

Mazatlán vs Pumas: viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas por Azteca 7

Pachuca vs Cruz Azul: sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas por FOX y Caliente TV

Atlas vs Santos Laguna: sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas por Vix

Tigres vs León: sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas por Azteca 7

Toluca vs Puebla: sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas por FOX

América vs Chivas: sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas por Vix

Querétaro vs Monterrey: domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas por FOX

Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana: domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas por ESPN

Tenemos doble cartelera para la fecha 8 a través de las pantallas de Azteca Deportes 🔥🔥🔥



El #ViernesBotanero nos entregará un Mazatlán vs Pumas desde El Encanto 🏟



En el #SábadoFelino Tigres recibe a León en el Estadio Universitario, el equipo de Guido Pizarro buscará volver… pic.twitter.com/2Y2v308f8a — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 11, 2025

¿Cómo va la tabla general del Apertura 2025?

Hasta antes del inicio de los partidos de la Jornada 8, la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX marcha de la siguiente manera con los equipos que avanzan a liguilla o el llamado Play-In.

Monterrey

América

Cruz Azul

Tigres

Toluca

Pachuca

Tijuana

Juárez

León

Pumas

¿Cuándo se juegan los partidos pendientes de la Liga MX?

Vale la pena mencionar que el juego Chivas vs Tigres que está pendiente por la Jornada 1 de la Liga MX, se estará llevando a cabo este próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron a las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.