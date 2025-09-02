¡Regresa la élite! Calendario completo y horarios de la Champions League 2025

El torneo de fútbol más importante del mundo está de regreso y tiene algunas sorpresas para la edición 2025-2026. Este próximo martes 16 de septiembre inicia la Champions League con encuentros explosivos entre equipos de renombre como: Real Madrid, Athletic Club, Juventus, Arsenal y Benfica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Calendario completo Champions 2025-2026

La mayoría de los partidos inician a las 21:00 horas (hora local).

Jornada 1:

Martes 16 de septiembre de 2025: Athletic Club - Arsenal (18:45), PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45), Juventus - Borussia Dortmund , Real Madrid - Marseille , Benfica - Qarabağ , Tottenham - Villarreal

Miércoles 17 de septiembre de 2025: Olympiacos - Pafos (18:45), Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45), Ajax - Inter , Bayern München - Chelsea , Liverpool - Atlético de Madrid , Paris Saint-Germain - Atalanta

Jueves 18 de septiembre de 2025: Club Brugge - Monaco (18:45), Copenhagen - Leverkusen (18:45), Frankfurt - Galatasaray , Manchester City - Napoli , Newcastle United - Barcelona , Sporting CP - Kairat Almaty

Jornada 2:

Martes 30 de septiembre de 2025: Atalanta - Club Brugge (18:45), Kairat Almaty - Real Madrid (18:45), Atlético de Madrid - Frankfurt , Chelsea -Benfica , Inter - Slavia Praha , Bodø/Glimt - Tottenham , Galatasaray - Liverpool , Marseille - Ajax , Pafos - Bayern München

Miércoles 1 de octubre de 2025: Qarabağ - Copenhagen (18:45), Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18:45), Arsenal - Olympiacos , Monaco - Manchester City , Leverkusen - PSV Eindhoven , Borussia Dortmund - Athletic Club , Barcelona - Paris Saint-Germain , Napoli - Sporting CP , Villarreal - Juventus

Jornada 3:

Martes 21 de octubre de 2025: Barcelona - Olympiacos (18:45), Kairat Almaty - Pafos (18:45), Arsenal - Atlético de Madrid , Leverkusen - Paris Saint-Germain , Copenhagen - Borussia Dortmund , Newcastle United - Benfica , PSV Eindhoven - Napoli , Union Saint-Gilloise - Inter , Villarreal - Manchester City

Miércoles 22 de octubre de 2025: Athletic Club - Qarabağ (18:45), Galatasaray - Bodø/Glimt (18:45), Monaco - Tottenham , Atalanta - Slavia Praha , Chelsea - Ajax , Frankfurt - Liverpool , Bayern München - Club Brugge , Real Madrid - Juventus , Sporting CP - Marseille

Jornada 4:

Martes 4 de noviembre de 2025: Slavia Praha - Arsenal (18:45), Napoli - Frankfurt (18:45), Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise , Bodø/Glimt - Monaco , Juventus - Sporting CP , Liverpool - Real Madrid , Olympiacos - PSV Eindhoven , Paris Saint-Germain - Bayern München , Tottenham - Copenhagen

Miércoles 5 de noviembre de 2025: Pafos - Villarreal (18:45), Qarabağ - Chelsea (18:45), Ajax - Galatasaray , Club Brugge - Barcelona , Inter - Kairat Almaty , Manchester City - Borussia Dortmund , Newcastle United - Athletic Club , Marseille - Atalanta , Benfica - Leverkusen

Jornada 5:

Martes 25 de noviembre de 2025: Ajax - Benfica (18:45), Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45), Borussia Dortmund - Villarreal , Chelsea -Barcelona , Bodø/Glimt - Juventus , Manchester City - Leverkusen , Marseille - Newcastle United , Slavia Praha - Athletic Club , Napoli - Qarabağ

Miércoles 26 de noviembre de 2025: Copenhagen - Kairat Almaty (18:45), Pafos - Monaco (18:45), Arsenal - Bayern München , Atlético de Madrid - Inter , Frankfurt - Atalanta , Liverpool - PSV Eindhoven , Olympiacos - Real Madrid , Paris Saint-Germain - Tottenham , Sporting CP - Club Brugge

Jornada 6:

Martes 9 de diciembre de 2025: Kairat Almaty - Olympiacos (16:30), Bayern München - Sporting CP (18:45), Monaco - Galatasaray , Atalanta - Chelsea , Barcelona - Frankfurt , Inter - Liverpool , PSV Eindhoven - Atlético de Madrid , Union Saint-Gilloise - Marseille , Tottenham - Slavia Praha

Miércoles 10 de diciembre de 2025: Qarabağ - Ajax (18:45), Villarreal - Copenhagen (18:45), Athletic Club - Paris Saint-Germain , Leverkusen - Newcastle United , Borussia Dortmund - Bodø/Glimt , Club Brugge - Arsenal , Juventus - Pafos , Real Madrid - Manchester City , Benfica - Napoli

Jornada 7:

Martes 20 de enero de 2026: Kairat Almaty - Club Brugge (16:30), Bodø/Glimt - Manchester City (18:45), Copenhagen - Napoli , Inter - Arsenal , Olympiacos - Leverkusen , Real Madrid - Monaco , Sporting CP - Paris Saint-Germain , Tottenham - Borussia Dortmund , Villarreal - Ajax

Miércoles 21 de enero de 2026: Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45), Qarabağ - Frankfurt (18:45), Atalanta - Athletic Club , Chelsea - Pafos , Bayern München - Union Saint-Gilloise , Juventus - Benfica , Newcastle United - PSV Eindhoven , Marseille - Liverpool , Slavia Praha - Barcelona

Jornada 8:

Miércoles 28 de enero de 2026: Ajax - Olympiacos , Arsenal - Kairat Almaty , Monaco - Juventus , Athletic Club - Sporting CP , Atlético de Madrid - Bodø/Glimt , Leverkusen - Villarreal , Borussia Dortmund - Inter , Club Brugge - Marseille , Frankfurt - Tottenham , Barcelona - Copenhagen , Liverpool - Qarabağ , Manchester City - Galatasaray , Pafos - Slavia Praha , Paris Saint-Germain - Newcastle United , PSV Eindhoven - Bayern München , Union Saint-Gilloise - Atalanta , Benfica - Real Madrid , Napoli - Chelsea

Conocé la sede de la Final de la Champions

La final de la Champions 2025-2026 se jugará en Budapest el 30 de mayo en el estadio Puskás Arena. Este estadio se inauguró en 2019 y cuenta con una capacidad de más de 60 mil espectadores, en el 2023 fue sede de la final de la Europa League.

Estos son los cambios en el formato de la Champions

1. Adiós a la Fase de Grupos y bienvenida a la “Fase Liga”

El formato tradicional de 8 grupos con 4 equipos cada uno desaparece.

Ahora, 36 equipos competirán en una única tabla de clasificación.

Cada equipo jugará 8 partidos en la fase de liga, 4 en casa y 4 fuera, contra 8 rivales diferentes. Los rivales se determinan por sorteo, basándose en bombos según el coeficiente de los equipos, asegurando que se enfrenten a oponentes de distintos niveles

2. Más equipos y plazas de clasificación

El número de equipos participantes aumentó de 32 a 36.



3. Nuevo sistema de clasificación a las fases eliminatorias

Los 8 mejores equipos de la tabla de la fase de liga se clasifican directamente para los octavos de final.

de la tabla de la fase de liga se clasifican directamente para los octavos de final. Los equipos que terminen entre la posición 9 y 24 disputarán un play-off a doble partido para conseguir su pase a los octavos de final.

disputarán un a doble partido para conseguir su pase a los octavos de final. Los equipos que queden en la posición 25 o inferior quedan eliminados de todas las competiciones europeas (no bajan a la Europa League).

4. Cambios en las eliminatorias

A partir de los octavos de final, la competición continúa con el formato de eliminatorias a doble partido hasta la final.

El sorteo de las eliminatorias se determinará en gran medida por la clasificación en la fase de liga.

A partir de la temporada 2025/26, el equipo mejor clasificado en la fase de liga tendrá la ventaja de jugar la vuelta de las eliminatorias en casa, lo que beneficia el rendimiento en la etapa inicial.

5. Calendario y sorteo

La fase de liga se extiende durante varios meses, con partidos que se jugarán en martes, miércoles y, de forma exclusiva en la primera jornada, en jueves.

La última jornada de la fase de liga se jugará con todos los partidos de forma simultánea.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

