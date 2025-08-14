OFICIAL: Precio de los boletos para la inauguración del Mundial 2026 de la FIFA

Falta poco menos de un año para que el Estadio Azteca se convierta en el primer recinto futbolístico en ser sede de tres partidos de inauguración de una Copa del Mundo. Será en el Mundial 2026 cuando el Coloso de Santa Úrsula haga historia a nivel global y la FIFA ha lanzado ya los boletos individuales con precios oficiales para este imperdible evento.

De junio a julio del año entrante México, Canadá y EUA compartirán el torneo, y a nuestro país le corresponde el encuentro inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca entre otros juegos que se disputarán en el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.

Hakbar Juárez/adn40 El Estadio Azteca cambia de nombre de cara al Mundial 2026

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026 en México?

El jueves 11 de junio del año entrante la Ciudad de México se engalanará con la inauguración del Mundial 2026 en un partido que tendrá como protagonista a la Selección Mexicana y un rival por confirmar que dependerá del sorteo previo.

Precios de los boletos para la inauguración del Mundial 2026

A través de su portal oficial, la FIFA ha lanzado los primeros precios para la inauguración del Mundial 2026, cabe mencionar que estos costos son únicamente para las entradas en modo Hospitality que incluyen alimentos, lugares preferenciales, comida, bebida entre otros beneficios.

Considerando que se han dado a conocer los precios de los boletos para el primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara en el Estadio Akron y que por temas de la remodelación del Estadio Azteca no hay cifras exactas para entradas individuales por juego, los precios para el primer encuentro de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo en nuestro país oscilarán entre las siguientes cifras:



77 mil 450 pesos a 83 mil 500 pesos, esto en moneda nacional

Cabe recalcar que estos solo son los precios para los servicios Hospitality que incluyen experiencias culinarias, estacionamiento exclusivo y otras amenidades que ya te mencionamos.

