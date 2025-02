Todos los equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025 y fecha del sorteo

Este miércoles 19 de febrero se disputaron los últimos enfrentamientos que definieron por completo los octavos de final de la UEFA Champions League 2025, pues se conocieron a los ganadores de las series Real Madrid vs Manchester City, así como el PSV vs Juventus y el PSG vs Brest.

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 21 de febrero a las 12:00 HEC en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Este evento marcará el inicio de una fase decisiva en el torneo, donde los equipos lucharán por avanzar hacia la final programada para el 31 de mayo.

El formato se organizará en parejas: Los equipos que ocupen el primer y segundo lugar en la fase de liga se medirán en octavos contra los ganadores de los play-offs eliminatorios entre los clasificados en los puestos 15º, 16º, 17º y 18º.

Cabe destacar que los equipos que terminen en tercer y cuarto lugar se enfrentarán a los ganadores de los play-offs eliminatorios entre los clasificados en los puestos 13º, 14º, 19º y 20º, y así sucesivamente.

Equipos Clasificados de la Champions League 2025

Hasta el momento, se han confirmado los siguientes equipos que participarán en los octavos de final:

Clasificados directos:



Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter de Milán

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Ganadores de los playoffs:



Bayern de Múnich

Benfica

Feyenoord

Brujas

Borussia Dortmund

PSV o Juventus (actualmente se está disputando)

PSG

Real Madrid

Los equipos clasificados como cabezas de serie se enfrentarán a los ganadores de los playoffs eliminatorios, que se disputaron entre el 11 y el 19 de febrero. Este nuevo formato permite que los ocho primeros equipos de la fase de liga se enfrenten a los mejores clasificados provenientes de las eliminatorias.

Fechas clave de la Champions League 2025

El calendario para las etapas finales es el siguiente:



Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

Final: 31 de mayo (Múnich)

Los aficionados esperan ansiosos conocer los emparejamientos que definirán los enfrentamientos en esta prestigiosa competición europea.

