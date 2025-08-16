México por el oro: Fecha, hora y por dónde ver la final de Flag Football Femenil en los World Games 2025

La Selección Mexicana de Flag Football Femenil busca hacer historia en The World Games 2025 , pues el combinado azteca logró anteponerse a China y Canadá para avanzar a la gran final del campeonato internacional que se está disputando en la ciudad de Chengdu del país asiático antes mencionado.

Fue durante la madrugada de este sábado 16 de agosto, que las comandadas por Diana Flores lograron cerrar su pase a la final en la cual se medirán ante Estados Unidos (EUA), una de las máximas potencias en este deporte a nivel internacional.

México en primera ronda de Flag Football en World Games 2025

México lleva paso perfecto en esta edición de The World Games en la rama de Flag Football Femenil , disciplina en la cual buscan repetir el oro que ganaron en el 2022 cuando vapulearon de igual forma a los Estados Unidos por marcador de 39-6.

En esta ocasión el camino de las guerreras aztecas se forjó tras las victorias ante Italia, contra las campeonas europeas de Gran Bretaña, así como los duelos de cuartos y semifinales ante China y Canadá respectivamente.

¿Cómo le fue a México en los cuartos de final de Flag Football en los World Games 2025?

En los cuartos de final la Selección Mexicana de Flag Football logró un histórico resultado al blanquear por marcador de 40-0 a China, lo cual colocó al combinado nacional en un amplio favorito para avanzar a la final en esta edición de The World Games 2025.

¿Cómo le fue a México en las semifinales de Flag Football en los World Games 2025?

Ya en las semifinales el combinado nacional se midió ante Canadá, una de las selecciones más fuertes a nivel mundial. Pese a ello y lo complicado del compromiso, las aztecas lograron vencer a las canadienses por marcador de 25-13.

Con ello, México logró avanzar a la final de esta disciplina por segunda vez consecutiva tras lo hecho en el pasado 2022, año en el que consiguieron la medalla de oro.

¿Cuándo se juega la final de Flag Football femenil en World Games 2025?

La gran final de Flag Football Femenil en The World Games 2025 se disputará este mismo sábado a las 22:50 horas, tiempo del centro de México. El partido entre México y EUA se podrá ver completamente en vivo y gratis a través del siguiente enlace .

