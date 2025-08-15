Selección femenil mexicana de flag football avanza; hora y dónde ver el partido de cuartos de final
La selección femenil mexicana de flag football sigue brillando en los Juegos Mundiales 2025; fecha, hora y dónde ver el partido de cuartos de final.
La selección femenil mexicana de flag football ha tenido una excepcional participación en los Juegos Mundiales 2025 pues consiguieron su segundo triunfo consecutivo.
Durante su primer partido contra Japón, las mexicanas se impusieron 41 a 24 y para el juego contra Italia quedaron 46 a 7 y contra Gran Bretaña 34 a 13.
Selección femenil mexicana de flag football avanza a cuartos de final
Diana Flores , la reconocida quarterback tuvo una destacada participación ante Italia al lograr cinco pases de touchdown; dos los conectó con Mónica Rangel, y los demás con Ana Aguayo, Andrea Martínez y Silvia Contreras.
Además, con el triunfo previo ante Japón, la selección mexicana femenil de flag football ha dejado en claro que quieren conseguir la medalla de oro. Ahora se enfrentarán ante China en los cuartos de final.
¿Cuándo y a qué hora son los cuartos de final del flag football?
El partido de cuartos de final del flag football será entre México y China y se llevará a cabo este viernes 15 de agosto a las 22:00 horas de CDMX.
La selección mexicana femenil de flag football esta integrada por las siguientes jugadoras:
- Silvia Contreras
- Diana Flores
- Ely Bourde
- Victoria Chávez
- Angela Funes
- Andrea Fernández
- Zara Galán
- Allison Salazar
- Tania Rincón
- Ana Consuelo
- Andrea Martínez
¿Dónde ver el partido de flag football entre México y China?
El Mundial de flag football se transmite de manera gratuita en dos plataformas, en el sitio web de olympics.com y en la página de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).
