A defender el oro: Hora y señal para ver el juego México vs Italia de Flag Femenil en World Games

La Selección Mexicana de Flag Football inició con el pie derecho en los World Games 2025 que se están disputando en la ciudad de Chengdu, China, pues en su primer compromiso ante Japón las vigentes monarcas del torneo vencieron por un amplio marcador de 41-24 a sus rivales.

Será durante la noche de este jueves 14 de agosto, que las comandadas por Diana Flores y Silvia Contreras vuelvan a saltar al terreno de juego para disputar el México vs Italia, el cual las podría catapultar a la siguiente ronda del torneo internacional.

¿A qué hora se juega el México vs Italia por Flag Football Femenil en World Games?

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el portal de The World Games, el México vs Italia en la rama de Flag Football se disputará este viernes a las 10:30 horas, tiempo de la ciudad de Chengdu, China.

Sin embargo, en horario del centro de la República Mexicana, el compromiso está pactado para iniciar a las 20:10 horas de este jueves 14 de agosto, esto debido al cambio horario en relación a nuestro país y China.

¿Por dónde ver los juegos de la Selección Mexicana en World Games?

Todo el torneo de Flag Football que se está disputando en China se podrá ver completamente en vivo y gratis por medio de dos plataformas, las cuales son el portal oficial de olympics.com y la página de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).

Por otro lado, todo el compromiso y torneo en general también se podrá seguir a través del siguiente enlace oficial de The World Games 2025, el cual también es gratuito y de fácil acceso a lo largo y ancho de la República Mexicana.

México defiende el oro en Flag Football Femenil

Vale la pena mencionar que la Selección Mexicana está defendiendo el oro que consiguieron hace tres años en Birmingham, Estados Unidos, esto cuando lograron sobreponerse en fase de grupos a rivales como Japón, Italia y Brasil.

En fase de eliminación directa, las comandadas por Diana Flores lograron derrotar a Francia en cuartos de final, a Panamá en las semifinales, además de que se impusieron por un marcador histórico de 39-6 a Estados Unidos en la gran final.

¿Quiénes son las jugadoras de la Selección Mexicana en Flag Football?

Para la edición de este 2025 en The World Games el equipo conocido como “las 12 de oro” se desintegró casi en su totalidad, pues de las ganadoras del oro en la edición pasada únicamente quedan la Quarterback Diana Flores y la capitana Silvia Contreras.

El resto de la plantilla de este 2025 la conforman las siguientes jugadoras:

Ely Bourde (DB, #11)

Victoria Chávez (DB, #2)

Angela Funes (LB, #99)

Andrea Fernández (DB, #8)

Zara Galán (DB, #26)

Allison Salazar (DB, #27)

Tania Rincón (QB, #31)

Ana Consuelo (WR, #9)

Andrea Martínez (WR, #13)

Mónica Rangel (WR, #4)

