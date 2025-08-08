Las 12 guerreras de la Selección Mexicana de Tocho Bandera femenil para los World Games 2025

En 2022 la Selección Mexicana de Tocho Bandera femenil o Flag Football sentó las bases para comenzar una historia ganadora en la rama y en la disciplina a nivel mundial. La mexicanas lideradas por Diana Flores consiguieron el oro ante Estados Unidos y con ello impulsaron la popularidad de este deporte en México que día a día gana más adeptos y capta más talento.

Tres años después la Selección Mexicana de Tocho Bandera femenil regresa a los World Games 2025 para refrendar el oro y consolidarse como una potencia en el Flag Football de cara la primera vez que este deporte sea considerado como una disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Quiénes son las mexicanas de la Selección Mexicana de Tocho Bandera femenil para los World Games 2025?

Son 12 las jugadoras que forman parte de la Selección Mexicana de Tocho Bandera femenil y que representarán a nuestro país en los World Games 2025 que se llevan a cabo del 7 al 17 de agosto en la ciudad de Chengdu en China:

Victoria Chávez

Nndrea Fernández

Elizabeth Bourde

Zara Galan

Allison Aalazar

Ángela Funes

Silvia Contreras

Ana Consuelo Aguayo

Monica Rangel

Andrea Martínez

Tania Rincon

Diana Flores

Calendario de juegos de la Selección Mexicana de Flag Football femenil en los World Games 2025:

Las mexicanas jugarán tres partidos de inicio buscando acceder a la semifinal y final de la disciplina y sus partidos serán contra los siguientes rivales en estas fechas y horas:

México vs Japón 14 de agosto a las 00:30 horas del centro de nuestro país

México vs Italia el 15 de agosto a las 20:10 horas del centro de nuestro país

México vs Gran Bretaña el 15 de agosto a las 01:40 horas del centro de nuestro país

Si la Selección Mexicana de Tocho Bandera femenil logra avanzar a semifinales y final estarían jugando el sábado 16 de agosto a las 01:20 horas y a las 21:30 horas respectivamente.

¿En dónde ver los partidos de la Selección Mexicana de Flag Football femenil en los World Games 2025?

Los partidos de la Selección Mexicana de Flag Football femenil los podrás ver en vivo a través de la página de los Juegos Mundiales 2025: www.livetheworldgames.org

¿Qué son los World Games 2025?

Los Juegos Mundiales 2025 o World Games 2025 son la décimo segunda edición de este evento en el que participan mil atletas de todo el mundo de 34 deportes distintos y distribuidos en disciplinas determinadas en consulta con la ciudad anfitriona, con el COI y disciplinas paralímpicas que no estén incluidas en el programa de los Juegos Paralímpicos.

