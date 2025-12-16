¡De México para el mundo! ‘La Maga’ Ovalle gana el premio Marta al mejor gol del 2025

La mexicana Lizbeth Ovalle volvió a poner el nombre del futbol femenil nacional en la élite mundial tras conquistar el Premio Marta de los The Best de la FIFA, reconocimiento que distingue al mejor gol del año.

La anotación galardonada fue el espectacular “camaroncín” que firmó con Tigres Femenil ante Chivas, el pasado 3 de marzo, en un partido correspondiente a la Liga MX Femenil.

Your 2025 Marta award winner is Lizbeth Ovalle. 👏 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Un gol que dio la vuelta al mundo

La jugada que llevó a Ovalle a lo más alto del futbol internacional se gestó tras un servicio preciso de Jenni Hermoso . Con una lectura perfecta de la trayectoria del balón, la atacante mexicana acomodó el cuerpo en el aire y definió con un remate tipo escorpión que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de la portería rojiblanca.

Además de su estética, el tanto fue determinante para sellar la victoria de Tigres por 2-0.

La acción no tardó en viralizarse en redes sociales y en ser replicada por medios internacionales, que destacaron tanto la dificultad técnica como la creatividad de la definición.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

La leyenda de Ovalle en el futbol femenil

Ovalle, originaria de Aguascalientes y con 26 años de edad, se convirtió en la segunda futbolista en ganar el Premio Marta , galardón que lleva el nombre de la legendaria jugadora brasileña y que busca dar visibilidad a las mejores anotaciones del futbol femenil a nivel global.

Su gol fue elegido entre otros diez finalistas, seleccionados dentro del periodo establecido por la FIFA, lo que subraya la magnitud del reconocimiento y el impacto que tuvo su anotación más allá de las fronteras de México.

¿Quién es Lizbeth Ovalle?

Ovalle ya es considerada una de las máximas referentes del futbol femenil nacional; se desempeña como atacante y se caracteriza por su creatividad, técnica y capacidad para marcar goles espectaculares.

Tras consolidarse como figura histórica de Tigres Femenil , club con el que ganó múltiples títulos de la Liga MX Femenil, dio el salto al futbol internacional y actualmente milita en el Orlando Pride de la NWSL. Apodada La Maga, también ha sido seleccionada nacional.

