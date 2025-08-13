Dónde ver el primer partido de la selección femenil de Flag Football en los Juegos Mundiales 2025

La selección mexicana de flag football femenil, tricampeona mundial y actual poseedora de la medalla de oro, se prepara para defender su título en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. El torneo, que se celebrará del 14 al 17 de agosto, es una antesala crucial de cara al debut olímpico del deporte en Los Ángeles 2028.

El equipo mexicano está encabezado por su mariscal de campo y capitana, Diana Flores, quien es considerada una de las mejores jugadoras del mundo. Sus logros hablan por sí mismos: a los 16 años se convirtió en la jugadora más joven en disputar un torneo internacional, condujo a México al subcampeonato mundial en 2021 y a la cima del podio en 2022.

El talento de la joven fue reconocido incluso en la NFL, donde participó en el Pro Bowl femenil de 2023. Su liderazgo y experiencia serán cruciales para el desempeño del equipo en China.

¿Quiénes serán las rivales de las mexicanas Flag Football en los Juegos Mundiales 2025?

El combinado mexicano competirá en el Grupo B junto a Japón, Italia y Gran Bretaña. Aunque se trata de países que en su disciplina deportiva son de élite México es una potencia mundial, por lo que su participación genera gran expectación.

El torneo se disputará con ocho equipos divididos en dos grupos. La escuadra mexicana ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Japón, Italia y Gran Bretaña. El Grupo A está compuesto por su máximo rival, Estados Unidos, además de Austria, Canadá y la anfitriona República Popular China. Tras una fase de grupos, los equipos avanzarán a una etapa de eliminación directa, donde se definirán a los medallistas.

Diana Flores expresó la mentalidad del equipo ante este desafío: “Sabemos que lo que representamos es más grande que nosotras... Estamos listas para este nuevo reto”. La pasión y el compromiso del conjunto tricolor serán fundamentales para enfrentar a las mejores selecciones del planeta y demostrar por qué son una de las grandes fuerzas del flag football femenino.

¿Cuándo es el juego de México en flag football femenil?

El equipo nacional jugará en el siguiente horario:

Jueves 14 de agosto, 00:30 hs - México vs Japón

