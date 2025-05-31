Isaac del Toro, ciclista mexicano originario de Ensenada, Baja California, cerrará este domingo 1 de junio su participación en el Giro de Italia 2025 con la etapa final en Roma.

Una jornada que se considera de celebración para el líder de la general, Simon Yates, pero que tendrá los ojos de México puestos en el Torito.

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¿Dónde y a qué hora se puede ver la última etapa del Giro de Italia?

La transmisión será a través de Azteca Deportes Network, la app y sitio web de Azteca Deportes, además de su canal de YouTube a las 07:05 horas (tiempo del centro del país).

Juntos viviremos HISTORIA 🤩



Las etapas finales del Giro de Italia por Azteca Deportes 🚴‍♂️



El mexicano Isaac del Toro en busca de la GLORIA ETERNA.#DelToroXAzteca



📅 De jueves 29 de mayo a domingo 1 de junio

🕕 5:50 AM / 4:20 AM / 2:45 AM / 7:05 AM

📺 Azteca Deportes Network… pic.twitter.com/2xoadgPT6x — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 28, 2025

Del Toro perdió el liderato, pero no la admiración

Del Toro hizo historia al portar la maglia rosa, distintivo del líder del Giro, durante nueve etapas consecutivas, algo que no lograba un ciclista tan joven desde Fausto Coppi en 1940.

Aunque perdió la camiseta de líder en la etapa 20 tras un ataque de Simon Yates —quien ahora lidera la general— el mexicano conserva la maglia blanca, otorgada al mejor corredor juvenil.

Próximas metas: Tour de Francia y La Vuelta

Isaac podría no descansar mucho tras el Giro, pues se espera su participación en las otras dos grandes competencias del ciclismo mundial:

Tour de Francia 2025 : se disputará del 5 al 27 de julio , iniciando en Lille y culminando en París.

: se disputará del , iniciando en Lille y culminando en París. La Vuelta a España 2025: comenzará a finales de agosto y terminará en septiembre, iniciando en Italia y concluyendo en territorio español.

Ambas carreras representan una nueva oportunidad para que el mexicano siga consolidándose como una promesa del ciclismo internacional.

Isaac del Toro rompe récords en el deporte mexicano

Aunque el Giro 2025 no terminó con la maglia rosa en manos mexicanas, la actuación de Isaac del Toro marca un antes y un después para el ciclismo nacional.

Su desempeño ha captado la atención de fanáticos y especialistas, quienes lo perfilan como uno de los corredores a seguir en el circuito profesional.

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