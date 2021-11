Estrenos y recomendaciones de Netflix para este fin de semana

Llegó el fin de semana, y nada mejor que disfrutarlo con increíbles estrenos que Netflix sumará a su catálogo durante los próximos días. Hoy te compartimos recomendaciones sobre lo más nuevo que llega a la plataforma y las producciones imperdibles para este 19 de noviembre.

Estos días Netflix tendrá nuevas producciones que no te puedes perder y lo mejor es que hay para todos los gustos: comedias, thrillers, acción, especiales, entre otros. Así que, ¿listo para maratonear con el nuevo contenido ?

19 de noviembre: Estrenos de películas en Netflix

Tick, tick… Boom!

En este conmovedor drama musical basado en una historia real, el talentoso compositor Jonathan Larson (Rent) lucha por alcanzar el éxito en la Nueva York de los 90.

Lo más importante de la película 'tick, tick... BOOM!' es que muestra lo horrible que puede ser llegar a los 30. 😐😖 pic.twitter.com/UYILh6jlm9 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 19, 2021

Quiéreme tanto

A partir de este 19 de noviembre disfruta de este drama turco que narra cómo un guardia acompaña a un prisionero a su ciudad natal para que pueda reconectarse con su hija y enmendar las cosas; sin embargo, una trágica verdad arruinará el viaje.

A dos metros de ti

El sábado se suma a Netflix este melodrama, emotivo y optimista que cuenta la historia de una adolescente que padece fibrosis quística, y quien al enamorarse de otro paciente cambiará su rutina diaria y desafiará los protocolos hospitalarios.

El transportador: Recargado

Si eres fan de la acción no te pierdas esta cinta, donde un mercenario retirado se ve obligado a implicarse en una guerra contra la mafia rusa.

Rocketman

Esta semana de estrenos llega con una producción sobre la vida de la estrella Elton Jhon, quien en rehabilitación, recuerda sus orígenes, canciones y vertiginosos caminos de excesos.

Otros estrenos que se sumarán al catálogo de Netflix durante el transcurso de la próxima semana son:

- Las leyes de la frontera (22 de noviembre)

- El chico que salvó la navidad (24 de noviembre)

- Herida (24 de noviembre)

- Robin Robin (24 de noviembre)

- Super Crooks (25 de noviembre)

19 de noviembre: Estrenos de series en Netflix

Cowboy Bebop

Este 19 de noviembre se estrena en Netflix la adaptación en acción real del conocido anime de Shinichirô Watanabe Cowboy Bebop, cuya música lleva décadas enamorando a sus seguidores.

Los anárquicos cazarrecompensas interpretados por John Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda huirán de su pasado, mientras son perseguidos por todo el Sistema Solar por los criminales más peligrosos. Sin embargo, una misión hará que su vida dé un giro inesperado.

El live action de 'Cowboy Bebop' ya está disponible. Repito, el live action de Cowboy Bebop ¡ya está disponible! pic.twitter.com/oR7Ze0qrhf — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 19, 2021

Un reflejo de ti

Esta serie llena de traiciones, secretos y oscuras verdades revela un episodio cada viernes, así que no te los pierdas.

Durante el transcurso de la próxima semana está pendiente de los estrenos de:

- The Fastest (23 de noviembre)

- Temporada 2 de Amos del universo: Revelación (23 de noviembre)

- Selling Sunset (24 de noviembre)

- Una historia real (24 de noviembre)

- F is for Family (25 de noviembre)

19 de noviembre: Estrenos de documentales en Netflix

La mente en pocas palabras

Después de sorprender a los suscriptores con su viaje por la mente humana en los capítulos de la primera temporada, el documental de Cory Popp continúa indagando en nuestros cerebros.

¿Qué sucede realmente detrás de la memoria, la ansiedad o los sueños? Todo esto y más en la segunda temporada de la serie de Netflix que ya está disponible desde este viernes 19 de noviembre.

Si eres fan de los documentales , en el transcurso de la próxima semana también se sumarán al catálogo de Netflix:

- Duda razonable: Historia de dos secuestros (23 de noviembre)

- Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley (24 de noviembre)

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana

Comienza con un buen maratón de estrenos de Netflix, aquí las recomendaciones que van desde una nueva serie del director de Tren a Busán, hasta la segunda parte de la historia de Joe Exotic.

Tiger King 2

En 2020, Tiger King se transformaba en una de las producciones más exitosas de Netflix con hasta 64 millones de espectadores. Ahora, un año después, Joe Exotic regresa para recuperar su lugar en el trono de la plataforma.

A partir de cinco episodios, el domador de felinos regresa con un nuevo testimonio desde la cárcel, donde cumple una condena por el intento de asesinato a Carole Baskin. Aunque su enemiga continúa siendo una de las grandes protagonistas de la docuserie, ella negaba haber participado y amenazaba con denunciar a Netflix después de quedar descontenta con la imagen que ofrecían sobre ella en la primera tanda de episodios.

Rumbo al infierno

Este 19 de noviembre aterriza en Netflix la nueva serie de Yeon Sang-ho, el director detrás de la franquicia Tren a Busán. En esta ocasión, un evento sobrenatural será el que pondrá en peligro a la humanidad y provocará que todos deban enfrentarse a algunos de los peligros más inesperados. Mientras tanto, un grupo religioso propagará la idea de la búsqueda de la justicia divina.

Arcane

La serie protagonizada por los personajes del videojuego de Riot Games League of Legends continúa arrasando en Netflix. La ficción producida por la propia Riot Games ha conquistado a los fans en su revelación de que las célebres Vi y Jinx son hermanas. Dos personajes enfrentados habitualmente, que protagonizan esta historia años antes de que se convirtieran en enemigas acérrimas.

Si no estás viendo Arcane, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿QUÉ ESPERAS? pic.twitter.com/7EbpPD5J9O — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 13, 2021

Y si te quedas con ganas de más, durante la semana también podrás disfrutar de los estrenos de los especiales Jonas Brothers Family Roast y El banquete festivo de Waffles y Mochi, así como nuevos episodios de Edens Zero que estarán disponibles para los usuarios de Netflix a partir del 23 y 24 de noviembre, respectivamente.

