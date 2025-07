La enfermedad ocular que dejó a Montserrat Oliver con visión parcial

La actriz y presentadora Montserrat Oliver sorprendió recientemente al compartir una experiencia personal poco conocida: perdió parte de la visión en su ojo derecho debido a un infarto en el nervio óptico central, una condición irreversible que padece desde hace más de 15 años.

En una entrevista, Oliver relató cómo ocurrió el episodio mientras hacía ejercicio en la Ciudad de México. “De la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo”, señaló, aludiendo al costado derecho.

Después de acudir al médico, recibió el diagnóstico de un infarto en el nervio óptico central , lo que le provocó pérdida parcial de la visión.

Montserrat Oliver cuenta las secuelas del infarto ocular

La también modelo explicó que desde ese momento su vista nunca volvió a ser la misma. “Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo, ya no veo lo que me maquillo. Veo borroso de un ojo, sólo un poquito. No hubo recuperación ni vuelta atrás”, contó.

Oliver agregó que más recientemente tuvo otro susto relacionado con su salud visual mientras se encontraba en su rancho cortando el pasto. Una partícula le entró al ojo, lo que la llevó a urgencias.

Aunque el incidente no fue grave, requirió atención especializada para sanar una rasgadura ocular.

Montserrat Oliver concluyó su testimonio con una reflexión que deja claro lo inesperado de estos eventos: “Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, podrías perder la vista”.

Una advertencia que invita a estar atentos a cualquier cambio en la salud visual y acudir al especialista sin demora.

¿Qué es un infarto en el nervio óptico central?

Un infarto en el nervio óptico central , también conocido como neuropatía óptica isquémica, ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, encargado de transmitir señales visuales al cerebro.

Esta interrupción puede deberse a coágulos u obstrucciones en las arterias que nutren esta zona.

Los síntomas suelen presentarse de forma repentina:



Pérdida de visión parcial o total

Visión borrosa

Manchas fijas

Dolor ocular

Esta condición requiere atención médica inmediata, ya que el daño puede ser permanente si no se trata a tiempo.

