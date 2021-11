Estas son las 5 mejores películas de acción en Netflix

Son muchos los títulos que llegan cada semana a Netflix, pero en los últimos meses las películas de acción parecen haberse multiplicado, por eso hoy te presentamos las mejores y más recientes producciones que se agregaron al catálogo y que no puedes dejar de ver.

Así que si no tienes planes para este fin de semana y prefieres pasar el día disfrutando de un maratón de películas de acción en Netflix, estas son las mejores opciones.

Mejores películas de acción en Netflix

Alerta roja

Sin duda esta película es una de los imperdibles de Netflix , ya que apenas debutó en la plataforma este viernes y rápidamente se colocó entre los primeros lugares de lo más visto en México.

Además de estar protagonizada por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, tres de las estrellas de Hollywood más reconocidas y aclamadas, esta divertida cinta, está plagada de escenas de acción muy bien rodadas.

Alerta roja trata sobre el encuentro entre un audaz agente del FBI y dos de los ladrones más buscados en el mundo. La película es uno de esos títulos que iban directos a las salas de cine, pero en un último momento Netflix la adquirió para exhibirla en todo el mundo.

El ejército de los ladrones

El ejército de los muertos fue un gran éxito dentro del cine de zombies en Netflix y esta es su precuela, ya que se basa en la vida de Dieter, un aburrido empleado de banca que es reclutado por una misteriosa mujer, Korina, para que lo ayude en una serie de atracos en diferentes bóvedas de Europa.

Bajo la producción y el papel principal de Matthias Schweighöfer, esta se ha convertido en una de las mejores películas de acción, de hecho desde su estreno en la plataforma se ha mantenido en el top 10 de las más vistas .

La vieja guardia

Charlize Theron tiene una gran trayectoría en películas de acción y a decir de los usuarios de Netflix este es uno de sus mejores trabajos, ya que está catalogado como una de las producciones con más me gusta.

Basada en la novela gráfica del mismo título, este filme cuenta la historia de un grupo de mercenarios inmortales que viven protegiendo a la humanidad, hasta que son ellos los que terminan siendo perseguidos y amenazados por sus misteriosos poderes.

Misión rescate

Innegablemente esta es una de las películas de acción más violentas y emocionantes de Netflix. Sigue a Tyler Rake, un mercenario que se dedica a llevar a cabo peligrosas misiones ilegales por todo el mundo a cambio de dinero.

Sin embargo, en un momento dado, la misión en una introspectiva carrera de superviviencia cuando lo envían a Bangladesh a rescatar al hijo de un narco de la mafia india, mismo que fue secuestrado por un capo tailandés.

El guion de la historia de esta película corre a cargo de los hermanos Russo, quienes ya trabajaron con Chris Hemsworth en las últimas entregas de Vengadores.

Triple frontera

Es una de esas películas de acción en la que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan terribles; se centra en cinco ex soldados de operaciones especiales que se reúnen para planificar un robo importante, la fortuna oculta de un capo del narcotráfico en el lugar en el que se juntan las fronteras de Colombia, Brasil y Perú.

Por primera vez, los protagonistas actuarán buscando su propio beneficio y no el de su país, con los conflictos morales que ello supone para alguien que ha sido calificado como héroe nacional.

Esta producción disponible en Netflix está dirigida por J.C. Chandor y protagonizada por Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal y Garrett Hedlund y además de la acción goza de una buena dosis de suspenso.

