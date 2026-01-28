ARMY registra a revendedores en llamadas de universidades como venganza por quedarse sin boletos de BTS

ARMY ya se aparece en los sueños de los revendedores, pues no solo ya lograron que sancionaran a las plataformas Stubhub y Viagogo, sino que también ya registraron a varios de los revendedores en llamadas de universidades de México para que se pongan en contacto con ellos por varios medios.

Y eso que aseguran que la venganza apenas comienza, pues les dio mucho coraje que no podrán ver a BTS en su icónico regreso a México por su culpa tras acaparar todos los boletos para después querer venderlos hasta en más de 100 mil pesos.

Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos

¿Qué hizo ARMY con las universidades?

Poco a poco ARMY ha logrado identificar a los revendedores de boletos de BTS a través de redes sociales y los ha colocado en una base de datos para después registrarlos en universidades privadas para solicitudes de información para una carrera profesional.

Ayer inscribí a los estafadores y revendedores a la UVM y a la UVG, hoy voy de lleno al tecmilenio y a la UNITEC y que se sigan jodiendo, disfruten su información a bachillerato presencial los sábados.

ARMY y la viralización de los revendedores

ARMY no solo se limitó a incribir a los revendedores en solicitudes, sino también ha estado viralizando su imagen a través de redes sociales, así como sus cuentas de redes sociales para que los internautas los critiquen.

Me pasaron estas imágenes para saber la identidad de los revendedores y estafadores para después denunciar, no se dejeeen.



Me pasaron estas imágenes para saber la identidad de los revendedores y estafadores para después denunciar, no se dejeeen.

Créditos a quien corresponda. #ARMYNoCompraReventa #ArmyContraLaReventa #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY

¿Qué otra venganza tomará ARMY?

Las ARMYS aseguran que las universidades son solo el comienzo, pues siguen las inscripciones a préstamos de bancos, cursos de inglés, solicitudes de tarjetas y clases en línea. De esta manera, los revendedores pensarán dos veces en hacerlas molestar.

