ARMY registra a revendedores en llamadas de universidades como venganza por quedarse sin boletos de BTS
ARMY reúne datos de los revendedores para inscribirlos en llamadas de universidades, bancos y clases online; su imagen ya se viraliza en redes sociales.
ARMY ya se aparece en los sueños de los revendedores, pues no solo ya lograron que sancionaran a las plataformas Stubhub y Viagogo, sino que también ya registraron a varios de los revendedores en llamadas de universidades de México para que se pongan en contacto con ellos por varios medios.
Y eso que aseguran que la venganza apenas comienza, pues les dio mucho coraje que no podrán ver a BTS en su icónico regreso a México por su culpa tras acaparar todos los boletos para después querer venderlos hasta en más de 100 mil pesos.
¿Qué hizo ARMY con las universidades?
Poco a poco ARMY ha logrado identificar a los revendedores de boletos de BTS a través de redes sociales y los ha colocado en una base de datos para después registrarlos en universidades privadas para solicitudes de información para una carrera profesional.
Ayer inscribí a los estafadores y revendedores a la UVM y a la UVG, hoy voy de lleno al tecmilenio y a la UNITEC y que se sigan jodiendo, disfruten su información a bachillerato presencial los sábados. pic.twitter.com/cFIePpfTcn— ًmoni 🫧 ⊙⊝⊜ (@btsunike08) January 26, 2026
ARMY y la viralización de los revendedores
ARMY no solo se limitó a incribir a los revendedores en solicitudes, sino también ha estado viralizando su imagen a través de redes sociales, así como sus cuentas de redes sociales para que los internautas los critiquen.
Me pasaron estas imágenes para saber la identidad de los revendedores y estafadores para después denunciar, no se dejeeen.— F E R G I E ;♡ 🇲🇽 (@minhjisii) January 24, 2026
Créditos a quien corresponda. #ARMYNoCompraReventa #ArmyContraLaReventa #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY pic.twitter.com/vHpZxyQ4WY
¿Qué otra venganza tomará ARMY?
Las ARMYS aseguran que las universidades son solo el comienzo, pues siguen las inscripciones a préstamos de bancos, cursos de inglés, solicitudes de tarjetas y clases en línea. De esta manera, los revendedores pensarán dos veces en hacerlas molestar.
