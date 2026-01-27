inklusion.png Sitio accesible
Cuatro líneas del Metro CDMX con retrasos de más de 10 minutos; Metrobús con aglomeraciones

ARMY no exige más fechas de conciertos de BTS; se mantendrá al margen del tema político

ARMY aclaró que no busca ni promueve la politización de los conciertos de BTS, por lo que estará al margen; pide acciones reales contra revendedores.

ARMY de México se mantendrá alejado del tema político tras carta del Gobierno
El ARMY aseguró que no pide más conciertos de BTS en México, solo transparencia y acciones contra los revendedores. |Getty Images
Pop

Escrito por:  Adriana Pacheco

Después de que el Gobierno de México enviara una supuesta carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir que la boy band de más presentaciones en nuestro país, ARMY aseguró que se mantendrá alejado del tema político y no exige más conciertos solo justicia y transparencia.

Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos

ARMY pide acciones reales y efectivas contra la reventa

En un comunicado ARMY México agradeció el apoyo e interés que ha surgido en torno a esta situación, pero asegura que su exigencia está enfocada únicamente en la defensa de los derechos de los consumidores y hacer un frente contra la reventa .

Además, aclaró que el objetivo de todo esto es que no solo haya sanciones, sino acciones reales y efectivas que prevengan estas prácticas y eviten que se repitan.

¿Qué dijo ARMY sobre la solicitud de más conciertos al Gobierno de Corea del Sur?

ARMY aclaró que no exige más fechas, sino claridad, transparencia y respuestas ante la situación que se ha presentado, junto con tomar en cuenta la agenda de los miembros y si ellos deciden agregar más fechas.

"Queremos dejar claro que BTS y ARMY se mantendrán al margen de cualquier tema político. No buscamos ni promovemos la politización de esta causa".

Autoridades trabajan para el pueblo

Las y los fans de BTS mexicanos aseguraron que la atención a las peticiones de la población forma parte de las funciones de las autoridades del país y la solicitud se enmarca dentro de ese ámbito.Por último, agregaron que este movimiento nace de una demanda legítima y por procesos más justos y transparentes, sin agendas externas.

