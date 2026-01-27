ARMY no exige más fechas de conciertos de BTS; se mantendrá al margen del tema político

Después de que el Gobierno de México enviara una supuesta carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir que la boy band de más presentaciones en nuestro país, ARMY aseguró que se mantendrá alejado del tema político y no exige más conciertos solo justicia y transparencia.

Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos

ARMY pide acciones reales y efectivas contra la reventa

En un comunicado ARMY México agradeció el apoyo e interés que ha surgido en torno a esta situación, pero asegura que su exigencia está enfocada únicamente en la defensa de los derechos de los consumidores y hacer un frente contra la reventa .

Además, aclaró que el objetivo de todo esto es que no solo haya sanciones, sino acciones reales y efectivas que prevengan estas prácticas y eviten que se repitan.

¿Qué dijo ARMY sobre la solicitud de más conciertos al Gobierno de Corea del Sur?

ARMY aclaró que no exige más fechas, sino claridad, transparencia y respuestas ante la situación que se ha presentado, junto con tomar en cuenta la agenda de los miembros y si ellos deciden agregar más fechas.

"Queremos dejar claro que BTS y ARMY se mantendrán al margen de cualquier tema político. No buscamos ni promovemos la politización de esta causa".

Autoridades trabajan para el pueblo

Las y los fans de BTS mexicanos aseguraron que la atención a las peticiones de la población forma parte de las funciones de las autoridades del país y la solicitud se enmarca dentro de ese ámbito.Por último, agregaron que este movimiento nace de una demanda legítima y por procesos más justos y transparentes, sin agendas externas.

