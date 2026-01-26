Falleció Gabriel Garzón, actor de doblaje y voz de Topo Gigio en México, a los 57 años

El mundo del doblaje y la comedia en México se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gabriel Garzón, actor de doblaje, comediante y titiritero, ampliamente reconocido por ser la entrañable voz de Topo Gigio para el público mexicano.

Su muerte, ocurrida a los 57 años, fue confirmada en días recientes y ha generado múltiples reacciones de tristeza entre colegas, amigos y seguidores.

Jorge Falcón confirma la trágica noticia

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, donde Jorge Falcón, actor y amigo cercano de Garzón, compartió un mensaje de despedida en el que destacó su calidad humana y profesional.

El anuncio se da semanas después de que se hiciera pública la preocupación por el estado de salud del artista, cuando familiares y personas cercanas solicitaron donaciones de sangre mientras permanecía hospitalizado.

¿De qué murió Gabriel Garzón?

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre las causas del fallecimiento de Gabriel Garzón . La falta de información médica ha llevado a que colegas del medio pidan respeto para la familia del actor en este momento de duelo.

Su partida se suma a una serie de pérdidas recientes dentro de la industria del doblaje en México , lo que ha encendido nuevamente la conversación sobre las condiciones de salud y laborales de quienes integran este sector.

Trayectoria de Gabriel Garzón en el doblaje mexicano

Gabriel Garzón Solano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México (CDMX). A lo largo de su carrera se desempeñó como actor de doblaje, comediante, locutor, escritor y titiritero.

Parte fundamental de su formación artística ocurrió en Estados Unidos, donde estudió creación de muppets, disciplina que influyó de manera directa en su estilo escénico y vocal.

Fue en 1994 cuando comenzó a interpretar a Topo Gigio en México, personaje con el que alcanzó gran popularidad y se consolidó como una figura clave del doblaje infantil.

Su voz acompañó a varias generaciones, convirtiéndose en un referente de la televisión para niñas y niños, pero también en un símbolo de nostalgia para el público adulto.

Mensajes de despedida y legado artístico

Tras confirmarse su fallecimiento, actores de doblaje, comediantes y seguidores han compartido mensajes de despedida, resaltando su talento, creatividad y compromiso con el entretenimiento infantil.

Con más de tres décadas de trayectoria, Gabriel Garzón deja un legado importante en la cultura popular mexicana y una huella imborrable en el mundo del doblaje.

