Actores de doblaje se despiden de Gloria Rocha “La Madrina” y directora de ‘Dragon Ball Z’ y ‘Sailor Moon’

Eduardo Garza, Mario Castañeda y Gerardo Reyero le dijeron adiós y gracias a Gloria Rocha, “auténtica arquitecta del doblaje” en México.

Muere Gloria Rocha y actores de doblaje reaccionan
Gloria Rocha dirigió las franquicias de Dragon Ball y Sailor Moon y fue la “arquitecta” del doblaje en México.|@GerardoReyero | x | redes sociales
Pop

Escrito por:  Adriana Pacheco

Gloria Rocha, conocida como "La Madrina" y directora del doblaje de franquicias de anime reconocidas como 'Dragon Ball' 'Dragon Ball Z', 'Sailor Moon', entre muchas otras, murió a los 94 años el 14 de enero, justo en su cumpleaños, no sin antes dejar un legado inmenso en la industria de entretenimiento.

El fallecimiento de Gloria, quien dio voz a Miss Puggy en Los Muppets; Piolín, en los Lonney Tunes; Vilma en Scooby-Doo, entre muchos otros personajes, provocó la reacción de actores de voz mexicanos y de directivos de alto nivel, pues se le considera como la "auténtica arquitecta del doblaje" en nuestro país.

Actores de voz le dicen adiós a Gloria Rocha

Eduardo Garza

El actor y director de doblaje Eduardo Garza, quien dio voz a Krillin en ' Dragon Ball Z ' y Gaara en 'Naruto' confirmó el fallecimiento de la actriz de voz a través de sus redes sociales en donde aseguró que Gloria Rocha cambió la vida de millones en el mundo al encabezar proyectos increíbles. "Hasta siempre, Madrina".

Mario Castañeda

Mario Castañeda, voz de Goku en 'Dragon Ball'; Kanon de Géminis en 'Los Caballeros del Zodiaco'; Hidan en 'Naruto', entre muchos otros, señaló que Gloria Rocha cambió su vida hace 30 años y su trabajo tocó el corazón de millones de personas. "

Gerardo Reyero

El destacado actor de doblaje reconocido por ser la voz de Freezer en 'Dragon Ball' y 'Dragon Ball Z' aseguró que Gloria fue una mujer que amó el doblaje y su estilo se encuentra en cada proyecto. Asimismo, agradeció la oportunidad de interpretar al villano de la franquicia.

Anime

