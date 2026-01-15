Actores de doblaje se despiden de Gloria Rocha “La Madrina” y directora de ‘Dragon Ball Z’ y ‘Sailor Moon’

Gloria Rocha, conocida como "La Madrina" y directora del doblaje de franquicias de anime reconocidas como 'Dragon Ball' 'Dragon Ball Z', 'Sailor Moon', entre muchas otras, murió a los 94 años el 14 de enero, justo en su cumpleaños, no sin antes dejar un legado inmenso en la industria de entretenimiento.

El fallecimiento de Gloria, quien dio voz a Miss Puggy en Los Muppets; Piolín, en los Lonney Tunes; Vilma en Scooby-Doo, entre muchos otros personajes, provocó la reacción de actores de voz mexicanos y de directivos de alto nivel, pues se le considera como la "auténtica arquitecta del doblaje" en nuestro país.

Actores de voz le dicen adiós a Gloria Rocha

Eduardo Garza

El actor y director de doblaje Eduardo Garza, quien dio voz a Krillin en ' Dragon Ball Z ' y Gaara en 'Naruto' confirmó el fallecimiento de la actriz de voz a través de sus redes sociales en donde aseguró que Gloria Rocha cambió la vida de millones en el mundo al encabezar proyectos increíbles. "Hasta siempre, Madrina".

Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina — Lalo Garza (@LaloGarx) January 14, 2026

Mario Castañeda

Mario Castañeda, voz de Goku en 'Dragon Ball'; Kanon de Géminis en 'Los Caballeros del Zodiaco'; Hidan en 'Naruto', entre muchos otros, señaló que Gloria Rocha cambió su vida hace 30 años y su trabajo tocó el corazón de millones de personas. "

Hace 30 años Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje, cambió mi vida…! Hoy les pido que levanten sus manos y me den su energía para enviar una Genkidama al cielo…!! Gracias Gloria, tu trabajo tocó el corazón de millones…! D.E.P. 🙏🏻🙏🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) January 14, 2026

Gerardo Reyero

El destacado actor de doblaje reconocido por ser la voz de Freezer en 'Dragon Ball' y 'Dragon Ball Z' aseguró que Gloria fue una mujer que amó el doblaje y su estilo se encuentra en cada proyecto. Asimismo, agradeció la oportunidad de interpretar al villano de la franquicia.

Escribo esto recordando a una mujer que amó el doblaje imprimiendo su estilo en cada proyecto y haciéndolo épico e inolvidable para muchas generaciones, gracias, gracias, gracias por tanto Gloria Rocha! Freezer también llora por ti Guerrera, descansa en paz 🌹❤️‍🩹 pic.twitter.com/KTKh598gni — Gerardo Reyero Muñoz (@GerardoReyero) January 15, 2026

