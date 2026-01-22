De “El laberinto del fauno” a “Frankenstein”: la historia de Guillermo del Toro en los Premios Oscar

Guillermo del Toro es parte de los nominados a los Premios Oscar 2026 gracias a Frankenstein, una producción de Netflix basada en la novela de Mary Shelley y protagonizada por Jacob Elordi. El cineasta, referente del cine fantástico contemporáneo, compite en las categorías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Película.

Frankenstein, el regreso de Del Toro a los Oscar

La nueva adaptación de Frankenstein supone uno de los proyectos más personales de Guillermo del Toro y marca su retorno a las grandes categorías de los Oscar. La película recibió nominaciones clave, pero también se destacó en apartados técnicos.

Entre las candidaturas obtenidas en los Oscar 2026 se encuentran:

Mejor Guion Adaptado

Mejor Película

Mejor Fotografía

Mejor Banda Sonora

Mejor Maquillaje

De El laberinto del fauno a La forma del agua

La relación de Guillermo del Toro con los Oscar comenzó a consolidarse en 2007, cuando El laberinto del fauno logró la nominación a Mejor Guion Original. Años más tarde, su carrera alcanzó un punto de inflexión con La forma del agua, la película que lo consagró definitivamente en 2018.

Con este filme, Del Toro obtuvo:

Oscar a Mejor Dirección

Oscar a Mejor Película

Nominación a Mejor Guion Original

Ambientada en Estados Unidos a comienzos de los años sesenta, La forma del agua se convirtió en un fenómeno crítico y académico, al sumar trece nominaciones en total y varios premios en la 90ª edición de los Oscar.

Un recorrido constante entre nominaciones y premios

Tras el éxito de La forma del agua, el director mantuvo una presencia constante en la Academia. El callejón de las almas perdidas logró una nominación a Mejor Película en 2022, mientras que Pinocho de Guillermo del Toro obtuvo el Oscar a Mejor Película de Animación en 2023.