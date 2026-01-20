Los Grammy 2026 regresan a su formato clásico con sorpresas, récords y despedidas memorables

Los Premios Grammy 2026 celebran su 68.ª edición el domingo 1º de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, Estados Unidos (EUA). La gala marca el regreso al formato tradicional tras los ajustes por los incendios que afectaron a la ciudad el año anterior.

La ceremonia principal inicia a las 8:00 p.m. ET y se extiende hasta cerca de las 11:30 p.m. ET. Horas antes, la Premiere Ceremony se realiza en el Teatro Peacock, ubicado también en Los Ágeles, California, donde se entregan la mayoría de las categorías.

¿Cómo y dónde ver la gala en vivo?

Televisión: CBS en Estados Unidos

Streaming en Estados Unidos: Paramount+, YouTube TV, Hulu + Live TV y FuboTV

En Latinoamérica, la transmisión suele llegar por TNT y plataformas como HBO Max. La cobertura previa y la alfombra roja se difunden en redes oficiales.

¿Quién presenta la ceremonia?

El comediante Trevor Noah regresa como anfitrión por sexta vez consecutiva, pero esta será su última participación en el rol. Noah, también productor ejecutivo del evento.

Elogiado por su inteligencia, humor y pasión por la música, personajes como Harvey Mason jr., presidente de la Academia de la Grabación, y Ben Winston, productor ejecutivo, destacaron su contribución para modernizar y definir la ceremonia en los últimos años.

Solo unos pocos presentadores superaron o igualado las seis ediciones, como Andy Williams (siete) y John Denver (seis). Noah, finalmente, decidió pasar a nuevos proyectos, pero su despedida promete ser memorable.

¿Quiénes lideran las nominaciones?

Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones, incluidas las categorías principales. Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut le siguen con siete cada uno.

También destacan Bad Bunny y Sabrina Carpenter, mientras que la categoría Mejor Nuevo Artista refleja la apuesta por talentos emergentes.

