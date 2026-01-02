Siete de vuelta; BTS anuncia comeback al mundo del k-pop para 2026

El 20 de marzo de 2026 no solo marca el inicio de la primavera, también el comeback de BTS. Un comeback , en el mundo del k-pop, significa que un grupo regresa con material nuevo, que en este caso es un álbum.

Antes de la confirmación oficial, los siete integrantes insinuaron que pronto se reunirían con sus fans, en notas escritas a mano que publicaron para celebrar el Año Nuevo.

BTS también recibió 2026 a través de una transmisión en vivo en Weverse y compartieron sus esperanzas para el futuro: “Esperamos tener un regreso seguro este año y que el álbum tenga éxito. Hagamos que BTS sea un gran éxito”.

La banda ha estado trabajando en el estudio desde julio pasado y prometieron un álbum que "reflejará los pensamientos e ideas de cada miembro".

El álbum de 2026 marcará el primero desde la antología de 2022, Proof, su álbum recopilatorio japonés de 2021 BTS, the Best y su último álbum de estudio, Be, de 2020.

También se ha hablado de una gira mundial. Pero aún no se confirman fechas ni países, a pesar de que varios medios especulan con que llegarán a México.

Una nota de Bloomberg afirmó que la gira tendría 65 fechas con más de 30 ciudades en Norteamérica. Sin embargo, BIGHIT desmintió los rumores y dijo que “los detalles sobre las fechas y la magnitud de la nueva gira mundial de BTS siguen sin confirmarse. Las fechas que mencionas no son las últimas que estamos barajando”.

Los integrantes de BTS comenzaron con su servicio militar, de forma escalonada, en 2022, para que cada uno pudiera explorar proyectos en solitario, sin que ello implique una separación grupal. En la industria del pop coreano es común que los idols tengan actividades propias sin interrumpir sus proyectos grupales. Entre los proyectos solistas, mientras estaban enlistados, están:

RM – "Right Place, Wrong Person"

J-hope – "Hope on the Street Vol. 1"

Jimin – "MUSE"

BTS sale de la escena por el servicio militar

En Corea del Sur, todos los hombres sanos de entre 18 y 28 años están obligados por ley a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar obligatorio. Seis de los siete miembros del grupo sirvieron en el ejército, mientras que Suga hizo servicio social por una lesión en el hombro.

En su momento se sugirió que BTS exentara este deber por sus logros. Se discurió en la Asamblea Nacional de Corea del Sur sin éxito, pero lo que sí se logró fue darle a los idols permiso para enlistarse hasta los 30 años.

Y es que ya se siente el deseo de sus fans de que regresen. Este 2 de enero, su canción “RUN” del álbum Proof encabezó las listas de "Top Songs" de iTunes en 61 países incluyendo Brasil, Finlandia, México y Grecia.

Y para tranquilidad de ARMY se habilitó un sitio con una cuenta regresiva, con dos pestañas: álbum y gira, pero todavía no hay más detalles.

