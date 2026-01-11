“Mi todo”, esposa de Yeison Jiménez se despide del cantante colombiano con fotos y videos

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez , realizó varias publicaciones en redes sociales, después que el cantante colombiano muriera en un accidente aéreo en Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá.

El cantante, quien era considerado como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, murió junto a su manager y su fotógrafo personal, el piloto y el copiloto. La noticia provocó miles de reacciones entre sus fans, sin embargo, las más conmovedoras fueron tras las publicaciones de su esposa, tras recordar momentos de Yeison Jiménez con ella y sus hijos.

🇨🇴 El cantante colombiano @PipeBueno recuerda a su amigo Yeison Jiménez, quien lamentablemente falleció en un accidente aéreo, @AntonioCastaTv en entrevista exclusiva



Sonia Restrepo se despide de su esposo Yeison Jiménez

"Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptar" fue como comenzó Sonia el texto que después se llenaría de reacciones en Instagram. En el mensaje Sonia aseguró que Yeison se fue de este mundo, pero no de su vida, porque su amor está sembrado en ella para siempre.

A pesar de la gran ausencia que ya se siente, también le consuela saber que amó y fue amada de verdad, por lo que prometía llevarlo con ella a cada paso, en cada recuerdo y en cada latido.

¿Cómo se despidió el equipo de Yeison Jiménez?

Después del siniestro ocurrido el sábado a las 16:11 horas, en el departamento colombiano de Boyacá, en el comunicado se recordó que no solo se despedía a un artista, sino a un hijo, un hermano, un amigo y un ser humano lleno de sueños y valentía que convirtió su historia en esperanza para miles de personas.

El sueño Yeison que predijo su muerte

Nueve meses antes del accidente aéreo, el cantante relató en un pódcast que soñó en tres ocasiones que perdía la vida tras un incidente en su avión. Este video ha dejado una ola de comentarios y reacciones entre sus fans, pues inclusive un fragmento de sus palabras fue publicado por su esposa en redes sociales.

El cantante hizo públicos sus sueños en abril de 2025 en un episodio del pódcast Los hombres también lloran. De acuerdo con el artista, el sueño en el cual se estrellaba su avión se repitió, en el primero pudo salvar la vida, pero en los dos siguientes ya no.

