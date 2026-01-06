X-Men: Las veces que Ian McKellen y Patrick Stewart han interpretado a Magneto y al Profesor X

Ian McKellen y Patrick Stewart son dos de los protagonistas entrañables de las cintas de X-Men, Magento y Profesor X, respectivamente. Por esta razón, los fans de la saga de los mutantes están esperando ansiosamente el regreso de ambas estrellas de Hollywood en la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés): Avengers: Doomsday .

Patrick Stewart e Ian McKellen regresen en ‘Avengers: Doomsday’

Una de las noticias que han emocionado enormemente a los fans de X-Men es el anuncio del regreso de Ian McKellen y Patrick Stewart en la nueva película Avengers: Doomsday , en la que los integrantes de los Avengers trabajarán en conjunto con los X-Men.

Pero, ¿cuáles han sido las cintas en las que Ian McKellen y Patrick Stewart han interpretado a Magneto y al Profesor X, respectivamente. Te contamos.

Las veces que Ian McKellen y Patrick Stewart han estado en Avengers

Patrick Stewart como Profesor X

Patrick Stewart ha aparecido como el Profesor X en las siguientes películas:



X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: La decisión final (2006)

X-Men Orígenes: Wolverine (2009) (cameo)

Wolverine Inmortal (2013) (escena post-créditos)

X-Men: Días del futuro pasado (2014)

Logan (2017)

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) (como una versión alternativa del personaje en el MCU)

Se espera su regreso en Avengers: Doomsday.

Ian McKellen como Magneto

Ian McKellen ha aparecido como Magneto en las siguientes películas:

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: La decisión final (2006)

Wolverine Inmortal (2013) (cameo)

X-Men: Días del futuro pasado (2014)

Se espera su regreso en Avengers: Doomsday.

Otros regresos de impacto den Avengers Doomsday

Para alegría de los fans de X-Men, Ian McKellen y Patrick Stewart no son la única sorpresa en Avengers: Doomsday. También se anunció el regreso de Kelsey Grammer como Bestia; Alan Cumming como Kurt Wagner/Nightcrawler y Rebecca Romijn, quien interpretar a Mystique en las primeras entregas de la saga.

¿Cuándo se estrena Avengers Doomsday en México?

Avengers: Doomsday se estrena en México el jueves 18 de diciembre de 2026. No te puedes perder el regreso de Ian McKellen y Patrick Stewart.

