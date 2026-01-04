Ángela Aguilar le da una cachetada a Nodal frente a las cámaras y desata una nueva polémica

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal nuevamente se colocó bajo la lupa de los usuarios en redes sociales, luego de que se viralizara un fragmento de un video compartido por la cantante, donde aparentemente se observa una cachetada dirigida a su esposo.

Aunque el momento formó parte de un reto viral y fue realizado con una tortilla de harina, el gesto no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios divididos entre críticas, burlas y señalamientos sobre la dinámica de la pareja.

El video que encendió la polémica

El clip forma parte de un video resumen que la cantante mexicana publicó recientemente para mostrar algunos de los momentos más significativos de su 2025.

En la recopilación aparecen escenas sobre el escenario, convivencias familiares y momentos personales junto a Christian Nodal ; sin embargo, fue una escena específica la que captó la atención: la intérprete aparece golpeando a Nodal con una tortilla como parte de un reto popular en plataformas como TikTok.

Aunque el acto fue claramente en tono de juego, usuarios de redes sociales interpretaron el gesto de distintas maneras, generando comentarios que cuestionan la autenticidad de la relación y sugieren una supuesta tensión entre ambos artistas.

Reacciones divididas en redes sociales

Tras la difusión del video, la sección de comentarios se llenó de opiniones encontradas. Algunos internautas ironizaron sobre la escena con frases como “órale, cocazo” o “lo que debe costar aparentar”, mientras que otros fueron más duros al señalar que Ángela “muestra que lo tiene bien controlado”.

Desmienten supuesta infidelidad de Christian Nodal

También surgieron comentarios sarcásticos sobre el romance, poniendo en duda el equilibrio emocional de la pareja.

Este tipo de reacciones no es nuevo para Aguilar y Nodal, quienes desde que hicieron pública su relación han enfrentado una constante vigilancia, donde cada gesto, palabra o publicación es analizada minuciosamente.

Un inicio de 2026 con mensajes interpretados

La controversia se suma a otro tema reciente que involucró a Ángela Aguilar : un mensaje que compartió al iniciar el 2026, donde reflexionó sobre las pruebas que enfrentó durante el año anterior.

En sus palabras, la cantante aseguró que 2025 puso a prueba su fortaleza y su “capacidad de mantenerse firme”, una frase que muchos interpretaron como una referencia indirecta a los señalamientos y críticas que ha recibido tanto en lo personal como en lo profesional.

Una pareja bajo constante polémica

Pese a las críticas, ambos artistas han optado por no responder directamente a los comentarios negativos y continúan compartiendo fragmentos de su vida en redes sociales.

