Ángela Aguilar sorprende con tiernos momentos navideños junto a Christian Nodal

Ángela Aguilar está a punto de celebrar su segunda Navidad en compañía de su esposo el cantante de regional Christian Nodal, por lo que no dudó en sorprender a sus seguidores con tiernas imágenes de los preparativos navideños desde la intimidad de su hogar.

Así decoraron su hogar Ángela Aguilar y Christian Nodal para esta Navidad

A través de sus redes sociales, Ángela Aguilar compartió imágenes en las que presumió detalles de su decoración navideña.

En sus stories, la intérprete de ‘Qué agonía’ mostró las esferas personalizadas con las que planea decorar su árbol navideño. Se trata de esferas doradas con los nombres de los integrantes de su familia: Leonardo, Aneliz, Christian , Ángela, Pepe.

En su siguiente storie de Instagram, la famosa compartió un tierno video de sus mascotas, dos perritos pug, usando sus pijamas navideñas.

“En casita disfrutando con pijamas de Navidad”, se lee en su publicación de Instagram.

Ángela Aguilar revela quién es la más encimosa con Christian Nodal

Finalmente, Ángela Aguilar reveló en sus redes sociales que existe alguien que es la más encimosa con su marido cuando se encuentran en casa. Y no, a ella no le causa celos, sino ternura, que una de sus mascotas esté siempre encima de Christian Nodal.

En la imagen que la cantante de 22 años compartió en redes se puede ver a Christian Nodal sentado en la sala de su casa, mientras Chichí, la perrita se sube al sillón tratando de llamar la atención de su dueño. “La más encimosa”, escribió Ángela.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024, en medio de la polémica que se generó tras los rumores de infidelidad por parte de Nodal con su expareja la trapera argentina, Cazzu.

Pese a las críticas y ataques en redes sociales, la pareja se ha mantenido unida y enamorada por un año y medio.

