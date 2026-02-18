¡Trágame tierra! Shakira se topa con Piqué en su concierto y su reacción fue épica

Shakira sigue triunfando con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ y, en cada uno de sus conciertos, se viven momentos épicos, pero quizás ninguna tan especial como el que se vivió en El Salvador, donde la famosa se encontró de frente con su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Te contamos los detalles.

VIDEO: Muy directa es la nueva de canción de Shakira y Bizarrap contra Piqué

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en el concierto de Shakira en El Salvador?

Los conciertos de Shakira son siempre un suceso, pues después de décadas sin realizar una gira, la famosa volvió a encontrarse con su público en los shows de la gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour'. La barranquillera de 49 años se presentó este fin de semana en El Salvador, donde vivió un suceso que hizo explotar las redes sociales.

Uno de los momentos más esperados del concierto es cuando Shakira interpreta el temazo dedicado a su ex, Gerard Piqué, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53". Fue entonces que la cantante se acercó a saludar a los fans que se encuentran en las primeras filas y, cuál fue su sorpresa, cuando uno de sus fans levantó una paleta con la cara de Gerard Piqué, disfrazado de diablo.

Así reaccionó Shakira al ver a Gerard Piqué en su concierto en El Salvador

Y como era de esperarse, varios celulares estaban listos para captar este momento que se volvió icónico, pues la reacción de Shakira al encontrarse con Gerard Piqué en su concierto fue verdaderamente un momento épico.

Mientras la famosa pronunciaba la frase: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, se encontró de frente con Gerard Piqué. Fue entonces que abrió los ojos muy grandes con un gesto de verdadero asombro y dio un paso para atrás.

La reacción de la famosa causó furor en redes sociales, pues los fans no dejaron de reír, pues varios internautas consideraron que “su cara, lo dijo todo”.

¿Por qué terminaron Shakira y Piqué?

La separación de Shakira y Gerard Piqué, confirmada en junio de 2022 tras 12 años de relación, se debió principalmente a una supuesta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía Martí, sumado a un desgaste profundo en la pareja y diferencias sobre sus planes de vida.

La separación de la pareja resultó ser una bendición para los fans y para la carrera artística de Shakira, que regresó con nuevo material discográfico y una exitosa gira mundial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

