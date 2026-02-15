Sofi Saar y el himno para las “relaciones disparejas” que nació en TikTok: Así suena ’50/50'

La cantautora regiomontana Sofi Saar pisa el acelerador rumbo al lanzamiento de su segundo material discográfico con el estreno de 50/50 (cabrón equivocado), un sencillo que marca el cierre de la etapa previa a la llegada de su álbum 50/50, programado para el 9 de abril.

Con una propuesta que ella misma ha definido como popteño —una fusión entre sonidos del regional mexicano y estructuras del pop contemporáneo—, la artista vuelve a colocar en el centro de la conversación las relaciones desbalanceadas y las emociones que surgen cuando el esfuerzo no es mutuo.

La canción aborda esas historias intermitentes que se prolongan aun cuando la reciprocidad ya no existe.

Mi primera valla clausuradaaaa 🚫 #ModoTriste. Al menos escucha mi rolita https://t.co/kTg8VAqxyS pic.twitter.com/uRiHj3UMfd — Sofi Saar (@SofiSaar) August 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué trata “50/50 (cabrón equivocado)” de Sofi Saar?

El tema se construye sobre una premisa clara: si no es parejo, no funciona. En la letra, Sofi Saar convierte una experiencia común en un mensaje directo para quienes han sostenido vínculos donde la balanza siempre se inclina hacia un solo lado.

La propia cantante explicó que inicialmente la canción no estaba contemplada para publicarse; sin embargo, tras compartir un fragmento en TikTok y recibir una respuesta masiva, decidió incluirla como sencillo oficial.

Según relató, la reacción le confirmó que muchas mujeres se identificaban con la narrativa de relaciones intermitentes y poco equitativas.

90% de los músicos abandonan su carrera. ¿Cómo revertirlo?

Nuevo disco “50/50”: fecha de estreno y antecedentes de Sofi Saar

El próximo álbum —programados para estrenarse el 9 de abril— será la continuación natural de TERCA, su debut de estudio que le abrió puertas en la industria y la llevó a obtener dos nominaciones al Latin Grammy Awards, en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Norteña.

Además, en noviembre de 2025 fue seleccionada como artista Rompe de Amazon Music México, un programa que impulsa a talentos emergentes dentro del mercado latino y que le dio mayor visibilidad editorial en la plataforma.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.