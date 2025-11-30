Paty Cantú rompe todas las reglas en su boda; nadie esperaba este color de vestido

La boda de Paty Cantú y el actor Christian Vázquez, celebrada el sábado 29 de noviembre en Puerto Vallarta, dio de qué hablar desde las primeras imágenes que circularon en redes.

Pero no fue el menú, la pirotecnia ni la lista de invitados lo que acaparó la conversación, sino el inesperado vestido verde esmeralda que la cantante eligió para dar el “sí acepto”.

Un look nupcial fuera de lo común

La artista mexicana llegó a la ceremonia luciendo un vestido de seda en un tono verde profundo que contrastó con la playa y con la paleta clara del resto de los invitados.

La pieza, descrita por asistentes como “impactante” y “elegante”, rompió con las reglas tradicionales del blanco y colocó a Cantú en el centro de una tendencia que poco a poco ha ido ganando terreno: las novias de color.

Christian Vázquez hace eco y combina con la cantante

La elección de Paty Cantú tuvo aún más fuerza al estar acompañada por el traje de su ahora esposo, quien también vistió en tonalidades verdes y posteriormente cambió a un atuendo en vino.

La coordinación entre ambos se convirtió en uno de los elementos más comentados de la celebración.

¿Qué significa el verde esmeralda en la teoría del color?

El verde esmeralda no fue una elección al azar. Este tono se asocia con esperanza, renovación y estabilidad, atributos que, de acuerdo con especialistas en psicología del color, resultan especialmente simbólicos en etapas de transición como el matrimonio.

En moda nupcial, diseñadores como Vera Wang han incorporado tonos verdes y azules en colecciones recientes, aunque todavía son pocas las celebridades que se atreven a utilizarlos en la ceremonia principal.

Tres vestidos y una celebración que se volvió viral

De acuerdo a lo que se pudo ver en redes sociales, a lo largo de la noche, Cantú realizó dos cambios de vestuario adicionales. Ya en la recepción, la cantante apareció con un vestido blanco corte sirena con detalles de pedrería y más tarde con otro estilo princesa, de falda amplia en capas de tul.

Cada uno marcó distintos momentos de la velada, desde el coctel hasta el baile principal. El primer baile, acompañado de pirotecnia dorada, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Con su vestido verde, Paty Cantú no solo celebró su boda, sino que dejó un mensaje claro: la tradición puede reinventarse sin perder elegancia.

