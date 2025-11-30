Tamashii Nations llega a México en forma de figuras de anime originales

Tamashii Nations Pop-Up Shop llegó a la Ciudad de México de la mano de Bandai para encantar a los amantes del anime y los videojuegos japoneses con su figuras originales a un excelente precio.

La capital mexicana es el único punto de venta temporal en toda Latinoamérica de figuras coleccionables de animes como Jujutsu Kaisen, Saint Seiya, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y muchos otros más.

¿En dónde está el Tamashii Nations?

Las fantásticas figuras se pueden encontrar en calle Lucerna No.70, colonia Juárez, Ciudad de México hasta el domingo 7 de diciembre con el objetivo de que los fanáticos aprovechen para hacer sus compras navideñas.

¿Cómo llegar al Tamashii Nations?

Llegar al Tamashii Nation es muy sencillo, ya que está a pocos pasos del Metrobús Reforma de la Línea 7 que va de Indios Verdes a Campo Marte. Al llegar a la estación tan solo se debe caminar aproximadamente 5 minutos.

¿Cuáles son los precios?

En entrevista para adn Noticias, Carlos López, director general de Distribuidora Animéxico, distribuidor oficial de la marca Tamashii Nations, señaló que se pueden encontrar figuras de anime que están de modo e incluso algunos que son retro como Mazinger Z y Los Caballeros del Zodiaco .

Hay figuras para todos los presupuestos, ya que van desde 200 hasta los 8 mil pesos, y lo mejor de todo es que son originales y de calidad premium.

