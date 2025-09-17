Demon Slayer: Castillo Infinito rompió récord en la historia del anime en el cine

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Infinity Castle”, traducida al español como “Castillo Infinito”, se convirtió en la película más taquillera en Estados Unidos e hizo historia en taquilla al tener el mayor debut para un anime, después de estrenarse el 11 de septiembre.

De acuerdo con Crunchyroll , después de las proyecciones de preestreno de la semana pasada, la primera película de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, batió récords para películas de anime, además de encabezar la taquilla, ya que superó a El Conjuro 4, Downton Abbey: El gran final y The Long Walk (La larga marcha).

Película de animación más taquillera de la historia

Según cifras de Sony Pictures Entertnainment, el estreno recaudó 70 millones de dólares. Dicha cantidad se divide de la siguiente manera:



Viernes 12 de septiembre: 33 millones de dólares

Sábado 13 de septiembre: 21.6 millones de dólares

Domingo 14 de septiembre: 15.4 millones de dólares

¿Cómo fue la aceptación de “Castillo Infinito” en México?

En México, Demon Slayer tuvo una gran aceptación, pues se llevó el título del mejor estreno de anime de todos los tiempo y logró recaudar 9.8 millones de dólares. En toda América Latina, la película recaudó 29 millones de dólares, mientras que en Europa sumó 17.4 millones de dólares y en Medio Oriente 6 millones.

Así se vivió el estreno en México y las críticas del público

El gusto por el anime en México sigue en aumento y los fanáticos del país ya son un caso de estudio, ya que su popularidad es tan grande como la de figuras como Taylor Swift y supera a otras celebridades como Pedro Pascal . La emoción fue tan grande que incluso colapsaron las plataformas de los cines durante la preventa.

El fenómeno del anime en México es un caso de estudio y el presidente de la plataforma de streaming Crunchyroll, revela información muy interesante al respecto. 😲📺🔴#Anime #DemonSlayer #Crunchyroll #InfinityCastle pic.twitter.com/rtAKSsN0KN — TV Azteca Chihuahua (@AztecaChihuahua) September 16, 2025

