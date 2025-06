Nueva esperanza para pacientes con cáncer de colon; científicos logran duplicar supervivencia

Una nueva opción terapéutica ofrece mejores resultados para pacientes con cáncer de colon metastásico, especialmente para quienes presentan una mutación genética agresiva.

Esta combinación de medicamentos mejora la esperanza de vida y el control del tumor. En adn40 te explicamos qué es la terapia, sus resultados, la importancia del hallazgo y el futuro de este tratamiento.

¿Qué es esta nueva terapia?

Según el estudio, está dirigida a pacientes con cáncer de colon metastásico con la mutación BRAF V600E, una variante genética que hace más difícil tratar este tipo de cáncer. La terapia combina tres componentes:



Encorafenib, que bloquea el gen BRAF

Cetuximab, que bloquea el gen EGFR

Quimioterapia estándar

El objetivo principal es frenar el crecimiento del tumor y prolongar la vida del paciente.

Resultados prometedores de la nueva terapia

Los beneficios son notables:



Supervivencia duplicada: Los pacientes tratados vivieron en promedio 30.3 meses, frente a los 15.1 meses con el tratamiento convencional

Los pacientes tratados vivieron en promedio 30.3 meses, frente a los 15.1 meses con el tratamiento convencional Crecimiento del tumor más lento: El cáncer tardó 12.8 meses en avanzar con esta terapia, en comparación con 7.1 meses del tratamiento habitual

El cáncer tardó 12.8 meses en avanzar con esta terapia, en comparación con 7.1 meses del tratamiento habitual Alta respuesta al tratamiento: Un 69% de los pacientes vio reducirse o desaparecer su tumor en los primeros seis meses

¿Por qué es importante?

El cáncer de colon con mutación BRAF V600E representa el 10% de los casos metastásicos y tiene uno de los peores pronósticos. Esta combinación terapéutica mejora significativamente los resultados en estos pacientes.

Así puedes plantar un árbol gratis afuera de tu casa [VIDEO] El proyecto naturaleza sostenible surge como una respuesta urgente para sembrar árboles en la CDMX y recuperar el entorno ecológico.

Además, la FDA ya otorgó aprobación acelerada tras los resultados del estudio, lo que abre la puerta a una aplicación más amplia.

El estudio detrás del avance

Este tratamiento es parte del estudio Breakwater, un ensayo clínico internacional Fase III liderado por:



Josep Tabernero, Vall d’Hebron Instituto de Oncología, España

Scott Kopetz, MD Anderson Cancer Center, Estados Unidos

Los resultados se presentaron en ASCO 2025 y se publicaron el 30 de mayo en The New England Journal of Medicine. El estudio comparó esta nueva terapia con la tradicional en pacientes que no habían recibido tratamiento previo.

¿Qué sigue para el tratamiento de cáncer de colon?

Aunque el cáncer de colon puede detectarse tempranamente, muchos casos se diagnostican cuando ya hay metástasis. Este nuevo enfoque ofrece una solución más eficaz para esos casos:



Seguridad: Aunque los efectos secundarios graves fueron más comunes (46.1%), se consideran manejables

Aunque los efectos secundarios graves fueron más comunes (46.1%), se consideran manejables Calidad de vida: Además de prolongar la vida, esta terapia mejora la respuesta del cuerpo frente al cáncer

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.