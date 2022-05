Bad Bunny lanza el álbum “Un Verano Sin Ti” y ya comenzaron los memes

Bad Bunny lanzó este 6 de mayo su nuevo disco de estudio “Un Verano Sin Ti”, el cual cuenta con 23 temas e incluye colaboraciones de artistas como Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Bomba Estéreo.

“Un Verano Sin Ti” llega después de “El Último Tour del Mundo”, el cual se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana en la pasada ceremonia de los Grammys.

El quinto álbum en solitario de Bad Bunny se suma a “X 100pre” (2018), “YHLQMDLG” (2020), “Las Que No Iban a Salir” (2020) y “El Último Tour Del Mundo” (2020).

El “Conejo Malo” sorprende al sumar ritmos como la bossa nova, reggae, merengue o la lambada, con los que pretende contar las experiencias que vivió en su infancia en Río Grande y Fajardo, poblados de República Dominicana.

Lista de canciones de “Un Verano Sin Ti”

“Un Verano Sin Ti” incluye 23 canciones divididas en dos caras cuenta con la colaboración de figuran artistas como Rauw Alejandro, Chencho Corleone, Jhay Cortez, Bomba Estéreo y The Marías, entre otros.

1 Moscow Mule

2 Después de la playa

3 Me porto bonito (con Chencho Corleone)

4 Tití me preguntó

5 Un ratito

6 Yo no soy celoso

7 Tarot (con Jhay Cortez)

8 Neverita



9 La corriente (con Tony Dize)

10 Efecto

11 Party (con Rauw Alejandro)

12 Aguacero

13 Enséñame a bailar

14 Ojitos lindos (con Bomba Estéreo)

15 Dos mil 16

16 El apagón

17 Otro atardecer (con The Marías)

18 Un coco

19 Andrea (con Buscabulla)

20 Me fui de vacaciones

21 Un verano sin ti

22 Agosto

23 Callaíta

Lanzamiento de “Moscow Mule” de Bad Bunny

Bad Bunny también estrenó este viernes 6 de mayo el vídeo oficial de Moscow Mule, que es la primera canción de “Un Verano Sin Ti”. El clip, dirigido por Stillz, ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube.

Bad Bunny - Moscow Mule (Official Video) | Un Verano Sin Ti

Fans de Bad Bunny reaccionan a nuevo álbum

La espera terminó para todos los fans de Bad Bunny y por fin pudieron escuchar “Un Verano Sin Ti” por lo que desde las primeras horas de este viernes los internautas han inundado las redes sociales con memes.

Cuando Badbunny dijo "pa los 2000 escuchaba RBD y ahora quiere perreo toa la noche en la pared" i felt that pic.twitter.com/Blvu5fdtJW — 𝐲𝐨𝐧𝐚𝐠𝐮(𝐧𝐚𝐲) (@kinishi_nay) May 6, 2022

Bad Bunny cantando merengue??? pic.twitter.com/KaUucsuXoz — Cristal Garcia (@cristalg01) May 6, 2022

