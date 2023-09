¡Parkour! ¿Habrá reboot de The Office? Esto sabemos

¿El parkour regresará a Dunder & Mifflin? Aquí te contamos lo que sabemos sobre el reboot de The Office.

Con 9 temporadas al aire, The Office se convirtió una de las series más aclamadas de los años 2000 entre la crítica, no por nada tiene más de 50 nominaciones a premios como los Globos de Oro, los Emmy, Satellite Awards y hasta del American Film Institute (AFI), según indica Filmaffinity; lo cierto es que tras su final, hay fans que se quedaron con ganas de más.

A lo largo de sus más de 100 episodios, los empleados de la oficina Dunder & Mifflin engancharon al público con sus aventuras de un día normal de trabajo, y es precisamente por ese amor que la serie se ganó, que en Hollywood han querido realizar diferentes nuevas producciones al respecto, pero sin duda, uno de los más sonados es un reboot de la misma.

Y ¿qué es realmente un reboot? De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), se trata de un anglicismo que en español se traduce como “recreación” o “versión propia”, eso significa que The Office podría tener una nueva versión que incluso podría dejar fuera al elenco original, o al menos eso es lo que reveló el portal de noticias de Hollywood, Puck News.

¿Habrá reboot de la serie de The Office?

En el artículo “Hollywood’s Post-Writers Strike Reality”, publicado por Matthew Belloni y Jonathan Handel en Puck News el 25 de septiembre de 2023, se reveló que un reboot de The Office, a cargo de Greg Daniels, el creador original de la serie en Estados Unidos puesto en marcha, esto ajeno al spin-off que Leslie David Baker buscaba hacer de su personaje como Stanley Hudson el cual tendría por nombre “ Tío Stan ”.

De acuerdo con lo expuesto en la publicación, que especificó, obtuvo información a través de “fuentes extraoficiales”, Greg Daniels, quien también ha sido pieza clave en la parte creativa no solo de The Office, sino también de Saturday Night Live , Los Simpson y Parks and Recreation, había estado preparando una nueva versión de la serie John Krasinski, Jenna Fischer y Rainn Wilson, pero sin ellos.

Si bien, hasta ahora ninguno de los implicados ha hablado al respecto, lo que significa que el anuncio del supuesto reboot no se no se ha confirmado, Puck News añadió que es posible que esta confirmación se haga oficial una vez termine la huelga de guionistas y actores, ya que en principio, se dice que fue la que frenó el avance de la serie.

Y si realmente una nueva versión de The Office llega a la pantalla de la mano de un nuevo elenco, ¿logrará el éxito que en su momento alcanzaron los personajes principales de la serie original? Tendremos que estar pendientes de esto.

