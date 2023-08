Actor de The Office devolverá a los fans 110,000 dólares por esta curiosa razón

Un actor de The Office , la serie que comenzó en 2005 protagonizada por Steve Carell, John Krasinski y Jenna Fischer grabada a modo de falso documental, ha hecho algo insólito, a través de su cuenta de Instagram, anunció que daría a los fans de la producción más de 100 mil dólares.

The Office se ha consagrado como una de las series más populares en la historia de acuerdo con un listado de las mejores 100 producciones según la Base de datos de películas en Internet ( IMDb por sus siglas en inglés ), en la cual ocupa el lugar número 51, demostrando que a más de 10 años de su último capítulo, la historia sigue siendo una de las favoritas del público.

A lo largo de 9 temporadas, cada uno de los personajes se ganó el corazón de los fans de la serie, pero Stanley Hudson, personaje interpretado por Leslie David Baker fue uno de los favoritos, tal vez porque apareció en cada episodio o quizá por su personalidad un tanto irreverente, y de hecho, fue él quien dio el gran anuncio del dinero .

El actor de The Office devolverá más de 100,000 dólares

En julio de 2020, a través de la plataforma Kickstarter, el actor Sardar Khan creo la campaña “Uncle Stan - support the campaign at UncleStanTheShow.com”, misma que promocionó y en la que participó el actor de The Office, Leslie David Baker, esto para recaudar fondos para la realización de una serie llamada “Tío Stan”.

La meta era reunir 300 mil dólares y con eso financiar el proyecto que el propio Baker dijo en un video en su Instagram, ayudaría para realizar la producción de la historia que traía entre manos y que los fans de The Office aseguraron, era un spin-off de su personaje, Stanley Hudson, según la plataforma, participaron mil 640 patrocinadores que reunieron 336 mil 450 dólares.

No obstante, a 3 años de que la recaudación se realizará, el pasado 1 de agosto de 2023, Leslie David Baker compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que se disculpó por el retraso en las “actualizaciones” sobre el tema por el cual había reunido fondos.

¿Cómo será la entrega del dinero?

El intérprete originario de Chicago, Illinois aseguró que había estado trabajando para que su producción saliera, ya que era algo que lo tenía emocionado, sin embargo, confesó que la pandemia por Covid-19, sumado a la huelga del sindicato de guionistas y escritores (WGA y SAG por sus siglas en inglés) lo retrasaron y se vio obligado a suspender el proyecto.

El actor de The Office añadió que se había solidarizado con sus compañeros actores y escritores, y la realización de su serie seguiría en “suspenso indefinidamente”, por esa razón tomó la decisión de devolver el dinero de las donaciones que se hicieron a través de Kickstarter .

Para la devolución del dinero , el famoso anunció que quienes realizaron donaciones recibirán un mensaje de notificación “en las próximas semanas”, y aclaró que aunque en la página de Kickstarter se indicó que se recaudaron 333.450,53 dólares, ya que no todos los patrocinadores cumplieron, al final solo obtuvieron 110.629,81 dólares, que son los fondos que va a devolver.

“Nos disculpamos sinceramente por cualquier falta de comunicación o inconveniente durante esta campaña. Como hemos mencionado anteriormente, reembolsaremos el importe íntegro”. --Leslie David Backer y Sardar Khan.

